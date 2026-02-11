Yılmaz Tunç: Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yılmaz Tunç: Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Yılmaz Tunç: Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, Akın Gürlek\'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.
11.02.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılmaz Tunç: Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,görevinden alındı. Tunç'un yerine Akın Gürlek atandı.

YILMAZ TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yılmaz Tunç, atama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç açıklamasında Akın Gürlek'e başarılar diledi.

Açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur" ifadelerini kullanan Tunç, "2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır" diye yazdı.

"ÜLKEMİZ İÇİN TER DÖKMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç ayrıca "23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.

Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 Nevşehir doğumlu olan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hakimlik kariyerinde hızla yükselen Gürlek, özellikle İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıkları döneminde Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Son başsavcılık döneminde ise İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki hukuki süreçlerle isminden söz ettirmeye devam etti.

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hakimlik kariyerine başladıktan sonra birçok ilde görev yaptı ancak ismini asıl olarak İstanbul 14. ve 37. Ağır Ceza Mahkemeleri Başkanlığı döneminde duyurdu. 2022 yılında Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Gürlek, 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaya başlamıştı. Gürlek son olarak kabine revizyonuyla Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Elif Gülşah Gürlek ile evli olan Akın Gürlek bir çocuk babasıdır.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz Tunç: Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 2009kilic 2009kilic:
    seninde kulanma suren doldu, atildin sonsuzluga. bye bye. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:30:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Yılmaz Tunç: Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.