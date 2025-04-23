Yılmaz: Türkiye Ticarette Dengeli Yaklaşım Savunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yılmaz: Türkiye Ticarette Dengeli Yaklaşım Savunuyor

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ticaret alanında dengeli bir yaklaşımın önemini vurguladı.

23.04.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye olarak her alanda olduğu gibi ticaret alanında da dengeli bir yaklaşımı savunuyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eski sistemin artık devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Bu ticaret savaşları yeni korumacılık yaklaşımları, her ülkenin kendi menfaatlerini öne alan yaklaşımlar kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemi anlamında çok ciddi bir meydan okumayı işaret ediyor. Biz Türkiye olarak her alanda olduğu gibi ticaret alanında da dengeli bir yaklaşımı savunuyoruz herkesin kazançlı çıkacağı" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir basın mensubunun enflasyonla ilgili sorduğu soruya verdiği cevapta, "Biliyorsunuz son dönemlerde sayın Trump'ın gelmesiyle birlikte ticaret konusunda yeni birtakım adımlar attı Amerika Birleşik Devletleri tarifeler konusunda bu da dünyada bir belirsizlik oluşturdu. Bir yandan müzakere sonucu var bunun sonuçları henüz belli değil. Diğer yandan Çin gibi Avrupa Birliği gibi çok büyük ekonomilerle nasıl bir denge kurulacak nasıl bir denge kurulacak bunlarda yine belirsizliğini koruyor. Belirsizlik ortamının getirdiği etkiler var dünyada. Büyüme tarafından dünya ölçeğinde bakarsanız aşağı yönlü riskler maalesef daha güçlü. Enflasyon açısından, dünya enflasyonu baktığımızda ise MTA fiyatlarından özellikle bir düşüş söz konusu. MTA ithal eden ülkeler açısından olumlu bir durum. Türkiye bu konumda petrol MTA ithal eden konumda dolayısıyla bu yeni konjektür bu anlamda Türkiye gibi ülkelerin enflasyon açısından lehine bir durum oluşturuyor. En olumsuz durum belirsizlik. Ekonomide belirsizlik son derece zarar verici bir durum. Bu belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını temenni ediyoruz. Dünya ekonomisinin sıhhati açısından, sağlı açısından ön görülebilirlik çok önemli. Şunu da söylemek durumundayız bu yaşananlardan sonra artık dünyada yeni bir ticaret rejiminin başladığını söylememiz lazım. Eski sistemin artık devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Bu ticaret savaşları yeni korumacılık yaklaşımları, her ülkenin kendi menfaatlerini öne alan yaklaşımlar kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemi anlamında çok ciddi bir meydan okumayı işaret ediyor. Biz Türkiye olarak her alanda olduğu gibi ticaret alanında da dengeli bir yaklaşımı savunuyoruz herkesin kazançlı çıkacağı" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun ise Türkiye'de yaşanan zirai don hakkında sorduğu soruya cevap veren Yılmaz, "Mutlaka etkisi var ama meyve gurubunun enflasyondaki ağırlığı tahıllara göre daha düşük oluyor. Bu anlamda etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Tabii henüz hasar tespiti devam ediyor. Bir taraftan da bazı meyvelerde stoklar söz konusu kuru meyve stoğu anlamında, onların yine dengeleyici bir rolü olacaktır. Meyve grubu olduğu için çok büyük bir etki beklemiyoruz, sınırlı olacaktır" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: Türkiye Ticarette Dengeli Yaklaşım Savunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
23 Nisan’ı coşkuyla kutlanıyor Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu

23:26 İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:20 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
10:40 II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
10:31 Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
10:14 ABD Başkan Yardımcısı’nın ziyareti sırasında Hindistan’da terör saldırısı: 26 ölü ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:46 Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 00:20:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yılmaz: Türkiye Ticarette Dengeli Yaklaşım Savunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.