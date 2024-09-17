Yılmaz ve Bass'tan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Yılmaz ve Bass'tan Suriye Görüşmesi

Yılmaz ve Bass\'tan Suriye Görüşmesi

Türkiye ve ABD, Suriye'deki gelişmeler ve DEAŞ'la mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

17.09.2024 20:29
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DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Bass bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz ve ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass arasında, ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Suriye ile bağlantılı gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durumun bir değerlendirmesi ile karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Bölgede yükselen tansiyonun Suriye sahasına olumsuz yansımaları üzerinde durulurken, Suriye'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek aktörler arasındaki koordinasyonun muhafazasının gerekliliğine atıfta bulunuldu.

Türkiye'nin Suriye özelinde ABD'den temel beklentisini DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle bölücü örgüte verilmekte olan desteğin kesilmesi oluşturmaya devam ediyor. Yapılan görüşmede de bu yönde Türkiye'nin beklentisi dile getirilirken, terör örgütüne verilen desteğin Suriye'nin yanı sıra bölge istikrar ve güvenliği açısından yarattığı uzun vadeli risklere dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

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