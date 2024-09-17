Yılmaz ve Bass'tan Suriye Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Bass arasında ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Suriye ile bağlantılı gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durumun bir değerlendirmesi yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölgede yükselen tansiyonun Suriye sahasına olumsuz yansımaları üzerinde durulurken, Suriye'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek aktörler arasındaki koordinasyonun muhafazasının gerekliliğine atıfta bulunuldu.

Türkiye'nin Suriye özelinde ABD'den temel beklentisini DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle bölücü örgüte verilmekte olan desteğin kesilmesi oluşturmaya devam ediyor. Yapılan görüşmede de Türkiye'nin bu yöndeki beklentileri dile getirilerek, terör örgütüne verilen desteğin Suriye'nin yanı sıra bölge istikrar ve güvenliği açısından oluşturduğu uzun vadeli risklere dikkat çekildi. - ANKARA