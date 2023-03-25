Eski AK Partili vekilin jandarmayla gergin anları: Sen Peygamber çocuğu musun? - Son Dakika
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Eski AK Partili vekilin jandarmayla gergin anları: Sen Peygamber çocuğu musun?

25.03.2023 15:08

Yol çevirmesi esnasında jandarmalardan kaçtığı iddia edilen AK Parti eski Milletvekili ve Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın, jandarmalar tarafından durdurulup yere yatırılarak üzeri arandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde duruma tepki gösteren Bağlı'nın jandarmaya el kaldırıp, "Sen peygamber çocuğu musun?" demesi dikkat çekti.

Eski AK Parti Milletvekili ve eski Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın, yol çevirmesi yapan jandarmaların dur ihtarına uymadığı iddia edildi. Jandarmanın takibi sonucunda yakalanan Bağlı, ekiplerle kavga etti.

"SEN PEYGAMBER ÇOCUĞU MUSUN?"

O anlar bir kişi tarafından kayıt altına alınırken Bağlı'nın "Elini kolunu indir, sen jandarmaya böyle bağıramazsın" diyen askere; "Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun? Kaldırırım hem de nasıl kaldırırım" dediği duyuluyor.

"BUNU ÖDETECEĞİM"

Taraflar arasında gerginlik yükselirken başka bir asker Bağlı'ya, "Eski milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, jandarmaya böyle mi davranılır?" dedi. Bağlı ise askere dönerek, "Sana göstereceğim. Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil başkası adına burada gelip eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar. Eski rektörüm. Kendi arabamla giderken hiçbir gerekçe yokken beni durdurup yere yatırdılar. Yalan söylüyorlar hiç kaçtığım yok. Şu üstüme başıma bakın. Ben bunu jandarmaya ödeteceğim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (25)
  • Fikri : Eski Rektör kardeşimiz.. Ne 0lurdu Askerimize durupta Nazikçe yardımcı olsaydın.. İtibarından bir şey eksilmezz.. Aksine itibar kazanırdın.. Bu Ramzan Mubarek günlerde LÜTFEN Görev yapan, Askerimize, Polisimize yardımcı olalım.. Vatanımız onlara Emmanet. Kutsal bir vazifeleri var.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Orhan Karatepe: Sende duracaksın bırak şimdi etiket yapmayı jandarma senin ne olduğunu nerden bilsin ayrıca farketmez sana dur dedimi duracaksın ?????? Cevap Yaz 27 0 Yayından Kaldır
  • Sabri Çakar: Türk askerine terörist diyemezsin sen AKP eski vekili ol ne olursan ol önce adam ol türk askerine kimse el kol yapamaz hakaret edemez araçta ne var acaba kaçıyorsun askerden olayı showa ceviriyorsun ama ceza almaz kollarlar bunu yine eski partisi Cevap Yaz 26 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Eski AK Partili vekilin jandarmayla gergin anları: Sen Peygamber çocuğu musun? - Son Dakika


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