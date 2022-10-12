"Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi

"Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki

12.10.2022 15:03

Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemesine rağmen sürpriz bir karara imza atarak AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, kendisiyle aynı soyadı taşıyan bir sosyal medya hesabından yapılan, "Akraba olarak onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına tepki gösterdi. Bu şahısla kan bağı olduğu iddialarını yalanlayan Çelebi, "Terör örgütleriyle iltisakı vardır. Şahısla ilgili yargısal işlemler başlatılmıştır" dedi.

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ne geçen ancak oradan da istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi'nin sürpriz bir kararla AK Parti'ye katılmasının yankıları sürüyor.

"KAN BAĞIMIZI KABUL ETMİYORUZ"

Son olarak Çelebi'nin akrabası olduğu öne sürülen kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımda "Bizim kan bağımızı taşıyanlar mayasını Ali'den düşüncesini Mustafa Kemal Atatürk'ten alır. Akraba olarak onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Ali Çelebi, 'Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz' paylaşımına dava açtı

ÇELEBİ İDDİALARI YALANLADI

Bu paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği Mehmet Ali Çelebi'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Kendisiyle aynı soyadı taşıyan kişinin paylaşımını alıntılayan Çelebi, "Bu şahısla kan bağım yoktur. Terör örgütleriyle iltisakı vardır. Ne kadar hapis hangi suçtan yatmıştır? Şimdi bunları açıklasın… Şahısla ilgili yargısal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Mehmet Ali Çelebi, 'Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz' paylaşımına dava açtı
YORUMLAR
500
Ümit Özdağ defalarca görüştüğü Mehmet Ali Çelebi'nin Zafer Partisi'ne geçmek istediğini iddia etti Ümit Özdağ defalarca görüştüğü Mehmet Ali Çelebi'nin Zafer Partisi'ne geçmek istediğini iddia etti Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi

Mehmet Ali Çelebi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz' paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki - Son Dakika


Son Dakika
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" mesajı...
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
13:53 Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza! Motosikletli gençler yola dökülen yağ nedeniyle denize uçtu
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:26 Rusya lideri Putin'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a jest! Kendi montunu verdi
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
13:10 Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:09:49. #1.12#
SON DAKİKA: "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement