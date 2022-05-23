Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34 - Son Dakika
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Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34

23.05.2022 16:00
Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34

Yöneylem'in araştırmasında, katılanların yüzde 34'ü Erdoğan'a oy vereceğini söylerken yüzde 51.8'i muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti. Oy kullanmam ve kararsızım diyenlerin oy toplamı 14,2'yi buldu.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Mayıs ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarından bazı bölümleri açıkladı.

Yöneylem'den yeni anket, ara açılıyor: Muhalefet adayı yüzde 52, Erdoğan yüzde 34

Araştırma kapsamında, vatandaşlara "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Soruda "Erdoğan" ve "Muhalefet Adayı" yanıtları yer aldı.

MUHALEFET ADAYINA YÜZDE 51.8 DESTEK

Ankete katılanların yüzde 34'ü Erdoğan'a oy vereceğini söylerken yüzde 51.8'i muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti.

Kararsızların oranı yüzde 6.8, "Oy kullanmam" diyenlerin oranı ise yüzde 7.4 oldu.

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Son Dakika Politika Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34 - Son Dakika
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