Yoon'un Azil Oylaması Yapılamadı - Son Dakika
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Politika

Yoon'un Azil Oylaması Yapılamadı

Güney Kore'de muhalefet partileri, Başkan Yoon için azil önergesinin oylamasını gerçekleştiremedi.

07.12.2024 16:53
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için muhalefet partileri tarafından sunulan Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin oylaması, iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) oturumu terk etmesinin ardından yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından 3 Aralık'ta ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı siyasi kriz sürüyor. Ulusal Meclis, muhalefetin Yoon'un görevden alınması için sunduğu azil önergesini ve Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarının özel bir savcı tarafından soruşturulmasını öngören yasa tasarısını oylamak üzere toplandı. Yapılan ilk oylamada, Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarının özel bir savcı tarafından soruşturulmasını öngören yasa tasarısı için 198 lehte, 102 aleyhte oy kullanıldı. Tasarı, 300 sandalyeli Ulusal Meclis'te kabul edilmesi için gereken üçte ikilik oy çoğunluğunu sağlayamadı.

İktidar partisi, azil önergesi oylamasını terk etti

İlk oylamanın ardından Yoon hakkındaki görev azli önergesinin oylanmasına geçilirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin 3'ü hariç tamamı oturumu terk etti. Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-sik gelişmenin üzerine PPP milletvekillerine oturuma dönmeleri ve oylarını kullanmaları çağrısında bulundu. Meclis Başkanı Woo, oturuma katılan milletvekillerinin sayısının 200'ün altında kalması ve yeterli sayıya ulaşılamamasıyla oylamanın yapılamadığını duyurdu.

İktidar partisinden 8 milletvekilinin desteği gerekiyor

Yoon'un görevden alınması önergesinin kabul edilmesi için meclisin 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin oyu gerekiyor. Nisan ayında yapılan seçimin ardından Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayan muhalefet bloku, 300 sandalyeden 192'sine sahip. Ancak azil önergesinin geçebilmesi için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Muhalefet partileri Yoon'un görevden alınması için önerge sunmuştu

Yoon'un "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla ilan ettiği sıkıyönetim Ulusal Meclis tarafından yapılan oylama ile geçersiz kılınmıştı. Bunun üzerine geri adım atarak sıkıyönetimi yürürlükten kaldıran Yoon'un girişimi, ülke siyasetini karıştırmıştı. Yoon'un kararının hukuksuz olduğunu savunan ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (DP) yapılan açıklamada, "derhal istifa etmemesi halinde Yoon hakkında azil işlemlerinin başlatılacağı" belirtilmişti. Yoon'un istifa etmemesi üzerine DP dahil 6 muhalefet partisi Yoon'un görevden alınması için Ulusal Meclis'e önerge sunmuştu.

Siyasilere yönelik azil süreci başlatılabiliyor

Güney Kore yasalarına göre bir siyasinin "görevini kötüye kullanması" ya da "anayasayı ihlal etmesi" halinde görevden azil süreci başlatılabiliyor. Devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekirken, diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor. Siyasilere yönelik görevden azil önergelerinin Ulusal Meclis'e verildikten sonra 72 saat içinde oylanması gerekiyor. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yoon'un Azil Oylaması Yapılamadı - Son Dakika

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