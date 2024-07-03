Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti

Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel\'i ziyaret etti

Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkan Günel, iki ülke arasındaki dostluğun ileriye taşınması için çalışacağını belirtti.

03.07.2024 09:20  Güncelleme: 09:22
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Türkiye ile Yunanistan arasında 2000'li yıllardan itibaren dostluk ve barış rüzgarlarının esmesine, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile kurduğu yakın arkadaşlıkla önemli bir katkı sağlayan Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel, "İki kardeş ülke arasındaki dostluğun ileriye taşınması için görevde oldum sürece elimden geleni yapacağım" dedi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu Başkan Ömer Günel'in davetlisi olarak Kuşadası'na geldi. Uzun yıllardır Simi Uluslararası Sempozyumu'nu düzenleyerek dünya barışına katkı sağlamaya çalışan Papandreu, akademisyenler ve siyasetçilerden oluşan bir heyetle Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de yer aldığı ziyarette Papandreu, misafirperverliğinden dolayı Başkan Ömer Günel'e teşekkür edip, geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen orman yangını için de geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ömer Günel ise Yorgo Papandreu ve beraberindeki heyeti Kuşadası'nda ağırladıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Ömer Günel, Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na geçti. Başkan Ömer Günel, Papandreu ve Selçuk Belediye Başkanı Sengel burada İsmail Cem anısına yapılan anıta karanfillerden oluşan çelenkler bıraktı. Daha sonraysa 23 yıl önce barışı simgelemesi için İsmail Cem ve Papandreu tarafından Kuşadası'na dikilen zeytin ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kuşadası'nda duygu dolu anlar yaşadığını belirten Yorgo Papandreu, "Öncelikle bu sıcak misafirperverlik için başkanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. İsmail Cem gibi benim hayatımda büyük öneme sahip bir arkadaşı anmak çok büyük bir onur. İsmail Cem ile yıllar önce her iki millet arasında attığımız dostluk ve barış temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bugün Sisam'da görebilirsiniz. Türkiye ve Yunanistan'da sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Doğaya karşı her zaman sorumluluklarımız var. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz. Kuşadası'nda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Yorgo Papandreu bugün Kuşadası'na gelerek yine o hatıraları canlandırdı. O gün hisettiğimiz barışı ve sevgiyi 23 sene sonra bir kez daha aynı duygularla yaşadık. Ben inanıyorum ki İsmail Cem ve Papandreu'nun o gün dikmiş oldukları fidan, bugün nasıl büyük bir zeytin ağacı olduysa bugün ekilen barış tohumları iki ülke arasında da her geçen gün büyüyecek ve yeşerecek. O gün ortaya konulan barış fikri ve sevgi doğrultusunda iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ileriye taşınması için görevde olduğum sürece elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti - Son Dakika

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