YRP\'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz, Haberler.com canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Altınöz'den "erken seçim" çıkışı geldi.
Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmen üzere sandık başına gitti. Ülke genelinde sandıkların yüzde 99.8'i açıldı. CHP yüzde 37.74 ile birinci parti, AK Parti yüzde 35.49 ile ikinci parti, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6.19 ile üçüncü parti oldu.
İBB Başkanlığı için Yeniden Refah Partisi adına yarışan Mehmet Altınöz, Türkiye ve İstanbul sonuçlarını değerlendirdi. Ortaya çıkan tablonun kendisini de şaşırttığını belirten Altınöz, "Ben bu farkı beklemiyordum, büyük bir fark. CHP kazanmıyor da AK Parti kaybediyor diyelim. AK Parti'nin iktidar partisi olmasında da bizim desteğimiz çok büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanıysa sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın etkisi büyük. AK Parti kaybediyor, CHP kazanmıyor. Vatandaşın AK Parti'ye sarı kart gösterdiği seçim bu" dedi.
İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Altınöz, "Türkiye 40 milyar dolar faiz veriyor. Şu an atanamayan 150.000 öğretmen var. Formasyon eğitimi almış, 2-3 senedir atama bekleyen öğretmen var. Bu atama bekleyen öğretmen tabiri de sadece Türkiye'de var. 150.000 öğretmeni atıyorsunuz, 40 milyar dolarla 20 yıl maaşını veriyorsunuz. Paraya bakar mısınız? Borç faizine gidiyor. 40 milyar dolarla deprem bölgesinde 1 milyon ev yapıyorsunuz, ücretsiz veriyorsunuz. 40 milyar dolarla 35 Osman Gazi Köprüsü'nü yapıyorsunuz. Borç faizi diyorum dikkat edin, borç hala duruyor" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederken CHP'yi eleştiren Altınöz şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin bir başarısını görmüyorum. Burada tamamen ideolojik bir durum var. İktidar partisine vatandaş ders vermek istiyor" dedi. Mehmet Altınöz, halkın alternatif partiler DEVA ve Gelecek'e neden oy verilmediği sorusuna karşılık "Çünkü millet Gelecek'te gelecek göremiyor" dedi.
Bundan sonra ne olacak sorusuna da yanıt veren Altınöz, "Bundan sonra daha çok çalışmamız gerekiyor. Genel seçimlere hazırlanacağız, gördüğüme göre bu tablo bir erken seçim tablosu. İktidar ekonomiyi yönetemiyor. İnşallah erken seçimde vatandaşımızdan daha çok destek alacağımızı düşünüyorum. Öngörümde şu; bu yıl olmasa da seneye erken seçim olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu - Son Dakika
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