Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan toplam 20 itirazı değerlendirdi ve reddetti. 2 il ve 18 ilçeyi kapsayan listede AK Parti'nin 2,TİP'in 1, BBP'nin 2, İYİ Parti'nin 1, YRP'nin 7, MHP'nin 4, DEM Parti'nin 2, CHP'nin 1 itirazı bulunuyor.
31 Mart Yerel Seçimleri geride kaldı ancak partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar devam ediyor. Bu kapsamda incelemelerde bulunan YSK, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin toplam 20 itirazını karara bağladı.
Buna göre YSK; TİP'in Tokat Niksar-Yazıcık,AK Parti'nin Şanlıurfa Halfeti ile İstanbul Bahçelievler,BBP'nin Aksaray Gülağaç- Gülpınar ile Erzurum İspir,İYİ Parti'nin Aksaray Güzelyurt itirazlarını reddetti. Kurul, YRP'nin Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Nurdağı, Samsun Bafra, Konya Çeltik, Gümüşhane Kelkit- Deredolu, Iğdır Aralık ile Giresun Doğankent itirazlarını da kabul etmedi. YSK, MHP'nin Bingöl Yedisu, Kütahya Simav-Güney, Afyonkarahisar İhsaniye-Döğer ile Afyonkarahisar Sinanpaşa- Akören itirazlarını da reddetti. Öte yandan Kurul, DEM Parti'nin Kars ve Şırnak Merkez,CHP'nin Osmaniye Toprakkale Türkmen itirazlarını kabul etmedi.
Son Dakika › Politika › YSK, 2 il ve 18 ilçedeki seçim itirazlarını karara bağlayarak reddetti - Son Dakika
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yurtseven ve Ümran Göçen ile birlikte Foça protokol üyelerini makamlarında ziyaret etti. Başkan Fıçı, Foça'nın daha çok gelişmesi ve kalkınması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar vererek, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Ayrıca, enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini ve popülist adımlardan uzak duracaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)