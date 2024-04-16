YSK, 2 il ve 18 ilçedeki seçim itirazlarını karara bağlayarak reddetti

Politika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan toplam 20 itirazı değerlendirdi ve reddetti. 2 il ve 18 ilçeyi kapsayan listede AK Parti'nin 2,TİP'in 1, BBP'nin 2, İYİ Parti'nin 1, YRP'nin 7, MHP'nin 4, DEM Parti'nin 2, CHP'nin 1 itirazı bulunuyor.

8 PARTİNİN TOPLAM 20 İTİRAZI REDDEDİLDİ

31 Mart Yerel Seçimleri geride kaldı ancak partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar devam ediyor. Bu kapsamda incelemelerde bulunan YSK, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin toplam 20 itirazını karara bağladı.

Buna göre YSK; TİP'in Tokat Niksar-Yazıcık,AK Parti'nin Şanlıurfa Halfeti ile İstanbul Bahçelievler,BBP'nin Aksaray Gülağaç- Gülpınar ile Erzurum İspir,İYİ Parti'nin Aksaray Güzelyurt itirazlarını reddetti. Kurul, YRP'nin Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Nurdağı, Samsun Bafra, Konya Çeltik, Gümüşhane Kelkit- Deredolu, Iğdır Aralık ile Giresun Doğankent itirazlarını da kabul etmedi. YSK, MHP'nin Bingöl Yedisu, Kütahya Simav-Güney, Afyonkarahisar İhsaniye-Döğer ile Afyonkarahisar Sinanpaşa- Akören itirazlarını da reddetti. Öte yandan Kurul, DEM Parti'nin Kars ve Şırnak Merkez,CHP'nin Osmaniye Toprakkale Türkmen itirazlarını kabul etmedi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN AÇIKLADIĞI KARARLAR