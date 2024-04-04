DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulunun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı." dedi.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.
Bu konunun, sadece partisinin değil tüm ülkenin gündemini meşgul ettiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Büyük bir rezalet yaşanıyordu. YSK, bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı." ifadesini kullandı.
Partisinin seçimlere dezavantajlı girdiğini savunan Gergerlioğlu, şunları söyledi:
"DEM Parti, seçime adeta 100 metre geriden başladı. Bu da yetmezmiş gibi bölgede oturmayan asker ve polis bölgeye kaydırıldı, böylece AK Parti adayına önemli destek sağlanmış oldu. Buna rağmen seçimi aldık ancak uyduruk gerekçelerle halkın büyük bir oy oranıyla seçtiği belediye başkanı yerine, yaklaşık 30 puan fark attığı ikinci sıradaki adaya mazbata verildi. Bu nedenle sadece Van'da değil çevre illerde de protesto gösterileri düzenlendi; sadece DEM Partililerin değil halkın vicdanı sızladı. Bu kabul edilemez karara son noktayı koyan YSK oldu."
Gergerlioğlu, Van'daki gösterilerde bazı vatandaşların yaralandığını belirterek, "olaylar sırasında orantısız güç kullandığını" öne sürdüğü polisler hakkında İçişleri Bakanlığınca herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını sordu.
Son Dakika › Politika › YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatayı verdi - Son Dakika
AK Parti'den Ardanuç Belediye Başkanı seçilen Emrah Yılmaz, mazbatasını alarak görevine başladı. Yılmaz, Ardanuç İlçe Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını aldıktan sonra Belediye Başkanı Yıldırım Demir'den görevi devraldı. Yılmaz, Ardanuç halkına hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını ve istihdamı artırmak için çaba göstereceğini belirtti.
Burdur'da 2014 yılından beri görevde olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde aday olarak çıktığı CHP ile birlikte tekrar seçimi kazanan Ali Orkun Ercengiz üçüncü dönemi için mazbatasını aldı.
CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz'e mazbatası verildi. Ercengiz, 3. dönem Burdur halkının kenti yönetme yetkisini kendisine vermiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti. Sorumluluğunu bilerek 5 yıl daha en iyi şekilde Burdur için çalışacağını ifade etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı seçilen Ertuğrul Tetik, mazbatasını alarak göreve başladı. Tetik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve vatandaşlara hitaben konuşma yaparak kenti marka şehir yapacaklarını söyledi. Belediye başkanlığı makamına geçen Tetik, görevi Kürşat Engin Özcan'dan devraldı.
AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
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