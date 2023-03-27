YSK'da 100 bin imza süreci tamamlandı, 4 isim aday - Son Dakika
Üye Girişi

YSK'da 100 bin imza süreci tamamlandı, 4 isim aday

27.03.2023 21:49

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada dört ismin adaylığının kesinleştiğini açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammet Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için bin 544, İrfan Uzun için bin 263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478, Davut Turan için 122 olmak üzere toplamda 332 bin 156 seçmen teklifte bulunmuştur. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantı sonucu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor! Liste Resmi Gazete'de yayınlandı Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor! Liste Resmi Gazete'de yayınlandı YSK'da 100 bin imza süreci tamamlandı, 4 isim aday YSK'da 100 bin imza süreci tamamlandı, 4 isim aday

Yüksek Seçim Kurulu, Ahmet Yener, YSK Başkanı, 14 Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK'da 100 bin imza süreci tamamlandı, 4 isim aday - Son Dakika


Son Dakika
23:49 En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini öngören kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edildi
23:24 Sanatçıların zehir zemberek tepkilerinin ardından İnce geri adım attı: Üzerimize çok gelindi, özür diliyorum
23:17 Tam bir servet! FIFA'nın Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere ödeyeceği para dudak uçuklatır
22:52 Yeterli imzayı toplayamayan Perinçek'in Cumhur İttifakı'na katılma talebine Erdoğan'dan ret
22:13 Brezilya Milli Takımına gideceği iddia edilen Jesus'tan açıklama: Kalıp kalmayacağımı göreceksiniz
22:07 Kiracı kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü
21:02 Sezonu kapattı! Sevilla'nın yıldızı Marcao, 5-6 ay sahalardan uzak kalacak
20:53 İmza yarışı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışında iki isim daha aday oldu
20:51 Ağrı'da silahlı eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalandı! Operasyon öncesi HDP ilçe binasına girdiği tespit edildi
20:49 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı: Sana söz, yine baharlar gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 00:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: YSK'da 100 bin imza süreci tamamlandı, 4 isim aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement