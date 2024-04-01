YSK Başkanı Yener\'den seçim sonuçları açıklaması

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimin ardından açıklama yaptı

Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ömer Günel, seçimin herkes için kazanç olduğunu belirterek, hizmet yolculuğuna devam edeceklerini söyledi.