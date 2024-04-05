YSK, Hatay, Samsun, Antalya ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması taleplerini reddetti - Son Dakika
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Politika

YSK, Hatay, Samsun, Antalya ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması taleplerini reddetti

YSK, Hatay, Samsun, Antalya ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması taleplerini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay Samandağ, Samsun Bafra, Antalya Döşemealtı ve Antalya Akseki ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. CHP'nin Hatay Samandağ ve Samsun Bafra ilçelerinde, AK Parti'nin ise Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde yapılan itirazlar da YSK tarafından reddedildi.

05.04.2024 17:50  Güncelleme: 17:56
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay Samandağ, Samsun Bafra, Antalya Döşemealtı ve Antalya Akseki ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları devam ediyor. Siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.

İtirazlar çerçevesinde bugün saat 14.30 sıralarında toplanan kurulda CHP ve AK Parti'nin talepleri ele alındı. CHP'nin il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK'ye yaptığı itirazlarda, Hatay Samandağ'da oyların yeniden sayılması ve Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebi, YSK kurulu tarafından reddedildi.

Ayrıca AK Parti'nin de il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK'ye yaptığı itirazlarda Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayımı talebiyle yaptığı itirazlar da yine YSK toplantısında reddedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika YSK, Hatay, Samsun, Antalya ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması taleplerini reddetti - Son Dakika

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