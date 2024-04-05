YSK, Hatay, Samsun, Antalya ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması taleplerini reddetti

Politika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay Samandağ, Samsun Bafra, Antalya Döşemealtı ve Antalya Akseki ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları devam ediyor. Siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.

İtirazlar çerçevesinde bugün saat 14.30 sıralarında toplanan kurulda CHP ve AK Parti'nin talepleri ele alındı. CHP'nin il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK'ye yaptığı itirazlarda, Hatay Samandağ'da oyların yeniden sayılması ve Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebi, YSK kurulu tarafından reddedildi.

Ayrıca AK Parti'nin de il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK'ye yaptığı itirazlarda Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayımı talebiyle yaptığı itirazlar da yine YSK toplantısında reddedildi. - ANKARA