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YSK Kura Çekimiyle Partilerin Yerini Belirledi - Son Dakika
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YSK Kura Çekimiyle Partilerin Yerini Belirledi

Yerel seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimiyle belirlendi. AK Parti 1, CHP 18, MHP 31 ve İYİ Parti 2'nci sırada pusulada yer aldı. Kura sonucunda diğer partilerin sıralamaları da belirlendi.

YSK Kura Çekimiyle Partilerin Yerini Belirledi
27.01.2024 - 15:41,
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YEREL seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimiyle belirlendi. AK Parti 1, CHP 18, MHP 31 ve İYİ Parti 2'nci sırada pusulada yer aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında, siyasi partilerin yerini belirlemek amacıyla YSK'da siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini; ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmama kararıyla birlikte kuraya 35 partinin katılacağını söyledi. Yener, devam eden süreçte seçime katılan siyasi partilerden Büyük Türkiye Partisi'nin, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğini ve kura çekimine bu isimle katıldığını bildirdi.

AK PARTİ 1, CHP 18'DE

Kura çekimi, YSK üyelerinin şeffaf kavanozda partilerin isimlerinin yazılı olduğu topları, ismi çıkan partinin temsilcilerinin de diğer kavanozda numaraların bulunduğu topları çekmesiyle yapıldı. Kura sonucunda AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 18, Emek Partisi 19, Hüda-Par 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Genç Parti 29, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31, Türkiye İşçi Partisi 32, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 33, Saadet Partisi 34, Vatan Partisi 35'inci sırada yer aldı.

AK PARTİ'Lİ ÖZER: VATANDAŞIN GÖNLÜNDEKİ SIRA DAHA ÖNEMLİ

Kuranın ardından basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özer, seçim takvimine göre bugün bir aşamanın daha geride bırakıldığını söyleyerek, "Herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde sıramızı çektik. Tabii 1'inci sırada olmak güzel bir şey. Her zaman için AK Parti, 1'inci sırada. Oy pusulasında 1'inci sırada olmak da bizim için önemli. Daha önemlisi de vatandaşın gönlünde, kalbinde sandığın başına gittiği zaman, sizin ambleminizin altına oy vermesinde. Vatandaşın gönlündeki sıra çok daha önemli diyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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