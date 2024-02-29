YSK, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlıyor - Son Dakika
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Politika

YSK, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlıyor

YSK'nın seçim takvimine göre 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak. Seçmenler, oy kullanacakları yerleri öğrenmek için YSK'nin internet sitesi, e-Devlet kapısı, mobil uygulama veya YSK Çağrı Merkezi'ni kullanabilecekler.

29.02.2024 09:10  Güncelleme: 09:10
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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacağını bildirdi. Kuruldan yapılan açıklamada seçmen kaydı sorgulamasıyla ilgili belli kanallar dışında gelen mesaj ve e-postaların dikkate alınmaması da istendi.

SEÇİME GİRECEK PARTİ SAYISI 34'E DÜŞTÜ

YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısını ilk önce 36 olarak belirlerken Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını bildirmesi sonrası bu sayıyı 34 olarak güncelledi. Seçim takvimine göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlenmişti.

Seçime giden süreçte vatandaşların oy kullanacağı yerleri belirleyen seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına bugün başlanacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek. Ayrıca oy kullanmaya gidecek vatandaşların 31 Mart günü seçmen bilgi kağıtlarının yanlarında bulundurulması zorunlu olmayacak.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA UYARISI

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Buna göre YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden seçmenler nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecek.

Öte yandan YSK tarafından yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

YSK, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlıyor
Kaynak: İHA

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