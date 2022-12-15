CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı

15.12.2022 11:28

YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı ileri sürülürken, konuyla ilgili söylentiler canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, karar kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının İmamoğlu olacağı geniş bir kitle tarafından dillendirilmeye başlandı.

ADAY BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLER Mİ?

Bu söylentiler sonrası tüm gözler adaylık için adı geçen bir diğer isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Bu sabah Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu'na, "İmamoğlu hakkındaki bu gelişme aday belirleme sürecini etkiler mi?" sorusu yöneltildi.

NET KONUŞTU: SÜRECİ ETKİLEMEZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu bu soruya "Hayır etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımın belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz. Attığımız her adımda bir tuğla koyuyoruz. Acele etmiyoruz. 6 liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. 6'lı liderin altında güçlü kadrolar var. Her birisi kendi alanında çalışıyorlar" yanıtını verdi.

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı - Son Dakika
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