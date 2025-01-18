Yüksekova\'da Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eslem Teker'in ölümü ilçeyi yasa boğdu.

"Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecek"

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Bakan Tunç, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir. Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ