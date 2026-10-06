Yumaklı, 117 bin 360 gıda denetiminde 218.2 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 218.2 milyon lira idari para cezası uygularken, 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda denetimleri sonucu uygunsuzluk tespit edilen işletmelere dair açıklamada bulundu. Yumaklı açıklamasında, "Tarladan sofraya her aşamada milletimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel önceliğimizdir. 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 218.2 milyon lira idari para cezası uygularken, 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken; soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.