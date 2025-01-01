Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok'tan Yeni Yıl Mesajı ve Proje Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok'tan Yeni Yıl Mesajı ve Proje Müjdesi

Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok\'tan Yeni Yıl Mesajı ve Proje Müjdesi

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede yeni yıl projeleri ve etkinlikler düzenlendiğini, halkın sağlığının korunması için denetimlerin sürdüğünü belirtti. Başkan, temiz ve güvenli bir Yumurtalık için ekipleriyle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

01.01.2025 12:34  Güncelleme: 12:38
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, tarihiyle, doğasıyla, misafirperver halkıyla Akdeniz'in kalbinde bir cevher, parlayan bir yıldız olan Yumurtalık'ta 2025 yılının yepyeni projeleri beraberinde getireceğini kaydetti.

İlçe merkezini ve merkez sahili ışıl ışıl yapan Yumurtalık Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan tam not aldı. Yeni yılı sahilde karşılamak isteyen vatandaşların rahatlığı için tüm önlemleri alan, geçici konaklama yeri yapan, içerisine soba da kuran Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, gece boyunca vatandaşları ve esnafı yalnız bırakmadı.

Yumurtalık Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tüm hafta sonu market ve esnafları ziyaret ederek kontrollerini gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Altıok, "Tüm ekiplerimizle yeni yılın ilk günlerinde de görev başındayız. Her şey Yumurtalıklı hemşehrilerimiz için. Daha güzel bir Yumurtalık, daha güzel yarınlar için aralıksız çalışıyoruz" diye konuştu.

Halk sağlığını korumaya ve halkın güvenli alışveriş yapmasına dönük denetimlerin, yılbaşı öncesinden başladığını dile getiren ve belirli periyotlarla devam edeceğini belirten Başkan Altıok, "Tüm çalışmalarımızı titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. İlçemizde fiyat etiketi kontrollerinden hijyen koşullarına kadar birçok başlıkta inceleme yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşıladığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Esnafımızın da bu konuda duyarlılık göstermesi memnuniyet verici. Hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza teşekkür ediyor, mutlu sağlıklı yeni yıllar diliyoruz" dedi.

İlçenin her noktasını kendi evleri gibi gördüklerine dikkat çeken Başkan Altıok, temizlik çalışmalarının da her noktada devam ettiğine işaret etti. İlçe merkezini pırıl pırıl yapan belediyeki tüm çalışma arkadaşlarının da yeni yılını kutlayan ve azimli çalışmaları için teşekkür eden Altıok, "Çocuklarımız, vatandaşlarımız ve çevremiz için temiz, güvenli, sürdürülebilir, sağlıklı gelecek bilinciyle hareket ediyor; ekiplerimizle her gün tertemiz bir Yumurtalık için çalışıyoruz. Çevremiz ve geleceğimiz için hep birlikte elimizden geleni değil en iyisini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da belediye ekiplerimize destek olup çevreyi korumaları bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise denetimlerden ve ilçenin dört bir yanına yayılan temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok'un yanı sıra desteğini her zaman gösteren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a hassasiyetleri için teşekkür etti.

Başkan Erdinç Altıok, ayrıca hemşerilerine yılın son gününde kavurma ikram ederek, 2024'e damaklarda güzel bir tatla ve paylaşmanın mutluluğuyla veda ettiklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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