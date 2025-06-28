Yunanistan'da Yolsuzluk Skandalı: Yeni Atamalar Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Yunanistan'da Yolsuzluk Skandalı: Yeni Atamalar Yapıldı

Yunanistan\'da Yolsuzluk Skandalı: Yeni Atamalar Yapıldı
28.06.2025 22:06
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Başbakan Mitsotakis, AB sübvansiyonlarıyla ilgili yolsuzluk skandalı sonrası istifaları doldurdu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Birliği (AB) tarım sübvansiyonlarının kötüye kullanıldığı yolsuzluk skandalının ardından istifa eden üst düzey hükümet yetkililerinin yerine yenilerini atadı.

Yunanistan, AB tarafından verilen tarım fonlarıyla bağlantılı sübvansiyon dolandırıcılığıyla sarsıldı. Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi hükümetinden 1 bakan, 3 bakan yardımcısı dahil 5 üst düzey yetkili, Yunan siyasetini sarsan yolsuzluk skandalının ardından cuma günü istifa etti. Başbakan Miçotakis istifa eden bakan ve bakan yardımcılarının yerine yenilerini atadı. Buna göre eski Sağlık Bakanı Thanos Plevris Göç ve İltica Bakanı, Harry Theoharis Dışişleri Bakan Yardımcısı, Yiannis Andrianos Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı, Christos Dermentzopoulos ise Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı oldu. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, söz konusu isimlerin pazartesi günü yemin edeceğini belirtti.

AB'yi dolandırdılar

Avrupa Kamu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yunanistan'da AB Ortak Tarım Politikası (CAP) kapsamındaki ödemeleri yönetmekten sorumlu Avrupa Teşvik Primleri Ödeme ve Denetleme Kurumu (OPEKEPE) aracılığıyla dağıtılan AB fonlarının 2019-2022 yılları arasında kötüye kullanıldığı belirtiliyor. İstifalar, isimlerinin Avrupa Kamu Savcılığı tarafından Yunan parlamentosuna iletilen ve Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından soruşturma kapsamında kaydedilen konuşmaların alıntılarını içeren 3 bin sayfalık dava dosyasında geçmesinin ardından geldi. Dosyanın parlamentoya gelmesinin ardından Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivasileiou, Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Dionysis Stamenitis, Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Christos Boukoros ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Genel Sekreteri Giorgos Stratakos görevlerinden istifa etti. Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis adını temize çıkarma amacıyla istifa ettiğini belirtti. Söz konusu 5 isim, söz konusu dönemde Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunmuştu.

Avrupa Kamu Savcılığı'na göre çok sayıda isim, aslında kamu arazisi olan meralara sahip olma veya kiralama iddiaları da dahil olmak üzere sahte beyanda bulunarak OPEKEPE aracılığıyla sübvansiyon aldı.

AB, ceza kesmişti

Avrupa Komisyonu, Haziran ayı başlarında AB tarım sübvansiyonu dolandırıcılığı nedeniyle Yunanistan'a 392.2 milyon Euro para cezası vermişti. Yunanistan'ın gelecek yıl yaklaşık 1.9 milyar euro tutarında doğrudan AB desteği alması bekleniyordu. Ancak kurallara ve mevzuata aykırı ödemeler nedeniyle uygulanan yaptırımlar sonucu bu rakamın yaklaşık dörtte bir oranında (392 milyon euroluk para cezası) düşmesi bekleniyor. - ATİNA

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan'da Yolsuzluk Skandalı: Yeni Atamalar Yapıldı - Son Dakika

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