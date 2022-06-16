Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika
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Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü

16.06.2022 16:45

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim günden güne artarken, iki ülke arasında önemli gelişme yaşandı. Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor. Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüşme gerçekleştirdi.

"İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULMALI"

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından yapılan görüşmede, Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiği vurgulandı.

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"TANSİYONUN DÜŞMESİ DİYALOG SÜRDÜRÜLMELİ"

Görüşmede ayrıca, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

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ERDOĞAN: ŞAKA YAPMIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ilişkilerin gerildiği Yunanistan'a meydan okumuştu. Erdoğan, "Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalarına dayalı haklarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacağının sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder." demişti.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika
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