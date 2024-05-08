Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Balaban'a her türlü açık finansman ihtiyacını karşılamak için İller Bankası ve diğer bankalardan kredi kullanması için yetki verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 26 madde görüşüldü. Toplantı öncesi meclis üyelerine seslenen Başkan Balaban, salonda eksiklik olarak gördükleri Gazi Mustafa Atatürk'ün portresini astıklarını söyledi. Balaban yaptığı konuşmada, "Geçen toplantıda gördüğümüz bir eksiklik vardı salonda. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin olmaması. Onu da astık. Bu konunun gereğini meclis olarak yapmış olalım" dedi. Toplantıda Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Heyetine 5 asil, 5 yedek; Türkiye Belediyeler Birliği'ne bir asil, bir yedek; Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne bir asil bir yedek üyenin seçimi yapılırken; daha önce üyelikten çıkılan Ege Belediyeler Birliği'ne yeniden üye olunarak bir asil bir yedek üyenin seçilmesi kararlaştırıldı. Meclis kararıyla Sosyal Konutlar Müdürlüğü ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'nün kaldırılması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Balaban'a her türlü açık finansman ihtiyacını karşılamak için İller Bankası ve diğer bankalardan kredi kullanması için yetki verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın 4 Haziran saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA