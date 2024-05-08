Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Balaban'a finansman ihtiyacını karşılamak için kredi kullanma yetkisi verildi.

08.05.2024 11:41  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Balaban'a her türlü açık finansman ihtiyacını karşılamak için İller Bankası ve diğer bankalardan kredi kullanması için yetki verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 26 madde görüşüldü. Toplantı öncesi meclis üyelerine seslenen Başkan Balaban, salonda eksiklik olarak gördükleri Gazi Mustafa Atatürk'ün portresini astıklarını söyledi. Balaban yaptığı konuşmada, "Geçen toplantıda gördüğümüz bir eksiklik vardı salonda. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin olmaması. Onu da astık. Bu konunun gereğini meclis olarak yapmış olalım" dedi. Toplantıda Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Heyetine 5 asil, 5 yedek; Türkiye Belediyeler Birliği'ne bir asil, bir yedek; Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne bir asil bir yedek üyenin seçimi yapılırken; daha önce üyelikten çıkılan Ege Belediyeler Birliği'ne yeniden üye olunarak bir asil bir yedek üyenin seçilmesi kararlaştırıldı. Meclis kararıyla Sosyal Konutlar Müdürlüğü ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'nün kaldırılması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Balaban'a her türlü açık finansman ihtiyacını karşılamak için İller Bankası ve diğer bankalardan kredi kullanması için yetki verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın 4 Haziran saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Balaban, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:22:57. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement