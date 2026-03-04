Yunusemre Meclisinden ortak tavır - Son Dakika
Yunusemre Meclisinden ortak tavır

Yunusemre Meclisinden ortak tavır
04.03.2026 13:41  Güncelleme: 13:42
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapılan toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Gazze, İran ve küresel saldırı politikalarını sert bir şekilde kınadı. Meclis üyeleri, alınan ortak tavır metnini oy birliğiyle kabul etti.

Yunusemre Belediyesi Meclisi, Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda toplam 31 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Gündem maddeleri arasında ilçede kurulacak panayır ve stantlarda şehir dışından gelen satıcıların kabul edilmemesi kararı da yer aldı. Ayrıca parklara ve tesislere yeni isimler verilmesine yönelik teklifler de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda söz alan Başkan Balaban, Amerika ve İsrail'in çeşitli coğrafyalarda sivillere yönelik saldırılarını eleştirerek meclisin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Balaban konuşmasında, "Gazze'de, İran'da ve dünyanın farklı bölgelerinde sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Siyonizme ve Amerikan emperyalizmine karşı birlikte mücadele vermek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bu duruşun tarihe bir not düşmek olduğunu belirterek, kararın emperyalizme karşı sergilenen onurlu bir duruşu yansıttığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı da toplantıda Amerika ve İsrail politikalarını kınayarak, İran'da yaşamını yitirenler için üzüntüsünü dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli ise savaş hukukuna dikkat çekerek, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti ve barışın sağlanması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısının ardından Başkan Balaban ve meclis üyeleri birlikte iftar yaptı. Nisan ayı meclis toplantısının 7 Nisan Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Balaban, İsrail, Gazze, İran, Son Dakika

