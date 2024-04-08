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Politika

Yunusemre Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Yunusemre Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve yeni meclis üyeleri belirlendi.

08.04.2024 17:57  Güncelleme: 18:02
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Yunusemre Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapılan toplantıda 33 madde görüşüldü. Toplantı, Yunusemre Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da canlı yayınlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Semih Balaban, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi, meclis üyelerini kutladı. Belediye meclisi olarak Yunusemre'ye 5 yıl süre ile hizmet edeceklerini kaydeden Başkan Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'ye de teşekkür etti. Başkan Semih Balaban konuşmasında, "Yerel seçimleri geride bıraktık. Halkımız tercihini bizden yana yaptı. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin herkesin belediyesi olacağız. Ana felsefemiz kimsesizlerin kimsesi olmak, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmek" diye konuştu.

Mecliste en genç iki üye olan Güleycan Uzun ve Mertcan Üreten katip üyeliğine getirilirken; gizli oyla yapılan oylamada 2 yıl süreyle görev yapmak üzere meclis birinci başkanvekili olarak Erdinç Yavaşlı, 2. Başkanvekili Zühre Karabulut, iki yıl süreyle görev yapmak üzere meclis katipliğine Mertcan Üreten ve Pınar Kına, bir yıl süreyle encümen üyeliğine Erdinç Yavaşlı, Haydar İzci ve Yağız Kaya seçildi. Toplantıda 5 kişiden oluşacak Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik ve Spor Eğitim, Çevre ve Sağlık, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, İdari ve Hukuk İşleri, Kentsel Dönüşüm, Sanayi Bilişim ve Teknoloji ile Afet Komisyonlarının üyeleri belirlendi.

Toplantıda 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu da okunurken; oylama sırasında Başkan Balaban koltuğunu Meclis Başkanvekili Erdinç Yavaşlı'ya devretti. Meclis, raporu onayladı. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz söz alarak belediye meclisi olarak Yunusemre'ye güzel hizmetler yapacaklarına inandıklarını söyledi. Mayıs ayı Meclis Toplantısının 7 Mayıs Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika

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