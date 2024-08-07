Yunusemre Belediyesi Meclis Toplantısında Filistin Mücadelesi Alkışlandı

Politika

Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis, İsrail'in Gazze'de yaptığı kıyıma dikkat çekerek Filistin'in mücadelesini ayakta alkışladı.

Yunusemre Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclisi, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda toplandı. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 46 madde görüşüldü. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkan Balaban, İsrail'in yaptığı devlet terörüne dikkat çekti. Amerikan Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Balaban, "ABD'nin Japonya'ya atom bombası atarak oradaki 150 bin insanın ölmesine neden olan en büyük katliamlardan biri. ABD'yi kınıyoruz ama aynı haydutluk bugün de devam ediyor. Gazze'de masum on binlerce insan katlediliyor. Orada bir soykırım var. Utanmadan bir de 24 Temmuz'da Amerikan Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlanıyor. Buna da insanlığın bittiği nokta diyorum, şiddetle kınıyorum. Biz de burada Gazze'de savaşan o yiğit insanları, bugüne kadar Filistin davası için can veren kahramanları ayakta alkışlayalım" dedi. Başkan Balaban'ın konuşmasının ardından meclis, Filistin'in mücadelesini ayakta alkışladı.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a acil şifalar dileyen Başkan Balaban; Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı. Eylül ayı meclis toplantısının 3 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA