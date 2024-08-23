Yunusemre Belediyesi, Ücretsiz Psikolog, Diyetisyen ve Fizyoterapist Hizmeti Verecek

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısı gerçekleştirerek yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Balaban, eylül ayı başında ücretsiz olarak psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti vereceklerini söyledi.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay toplantı düzenleyerek yapılan hizmetleri anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban basın mensuplarını ağırladı. Başkan yardımcılarının da katılımıyla makamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Balaban, 31 Mart'ta gerçekleşen değişim ile Yuntdağı'nda da değişim olduğunu belirterek "Bu yıl ilk defa Yuntdağı'nda spor okulları açtık. Çocukları yüzmeyle tanıştırdık. ve yüzlerce çocuğumuza dokunmanın mutluluğunu yaşadık. Yine Yuntdağı'nda hepinizin bildiği gibi açık hava sinemalarını da halkımızın hizmetine sunduk. Üçpınar, Yağcılar ve Muradiye gibi önemli beldelerde bunları gerçekleştirdik. Yani Yunusemre Belediyesi'ndeki 31 Mart'ta gerçekleşen değişim ile Yuntdağı'nda da bu değişim yaşandı. Bunun da haklı mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Emeklilerimize nefes alma imkanı sağlayacağız"

Konuşmasında Süreyya Tabiat Parkı'nı açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Balaban sözlerine şöyle devam etti: "Süreyya Tabiat Parkı'nın açılmasından sonra Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in projesi olan her Çarşamba kadınlara özel etkinlik projesini de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdik. Kadın kardeşlerimize bir nefes alma imkanı sağladık. Aynı şekilde emeklilerimize de nefes alma imkanı sunacağız."

Halk Ekmek Büfelerini büyükşehire devir ettik

Açıklamasının ikinci kısmında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaparak Halk Ekmek hizmetini devrettiklerini belirten Başkan Balaban, "Yine Manisa'da halk ekmek konusunda daha önce Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı bir hizmet vardı. O hizmeti yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek halk ekmeği birçok yerde yapacağım dedi. Bizde memnuniyet ile büfelerimizi sayın büyükşehir belediye başkanımız ile yaptığımız protokol ile devrettik. O da sözünde durdu. 20 Ağustos'ta ilk halk ekmeği Manisa Büyükşehir olarak ürettiler. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

İlçelerde iade-i ziyaret yaptıklarına dikkati çeken Başkan Balaban, "Biz de 3 hafta boyunca haftada bir gün 17 ilçe başkanımız ve 13 belediye başkanımızı ziyaret ederek iade-i ziyaretlerde bulunduk." dedi.

"GES ile elektrik sorununu kökten çözeceğiz"

Geçtiğimiz gün düzenlenen görkemli törenle Karaahmetli Mahallesi'nde Güneş Enerji Santrali'ni(GES) hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Balaban, hizmete giren GESile elektrik sorununa bir çözüm getirdiklerini ifade etti. Başkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Kuyumcu ve Haydar İzci'nin katkıları ile GES'i de hizmete aldık. Açılış töreninde söylediğim gibi GES'i başlattıkları için önceki dönemi belediye başkanı Mehmet Çerçi ve ekibine de teşekkür ediyorum. 5 aylık gibi kısa bir sürede bu projeyi de biz tamamladık. Ama şunu belirtmek isterim ki GES için 110 milyon liralık bir kredi alınmış ve bunun geri ödemesi de 220 milyon lira. Şimdiye kadar 15 milyon lirası ödenmiş. Bu kalan 205 milyonluk borcu da biz ödeyeceğiz. GES ile birlikte Yunusemre Belediyesi'nin elektrik sorunu kökten çözülmüş olduğu gibi ciddi bir gelir de belediyemize kazandırılmış olacak."

Hayvan Yaşam Merkezi açılacak

Başkan Balaban konuşmasında Hayvan Yaşam Merkezi'nin bir bölümünü bu ayın sonunda açacaklarını da belirterek, "Veteriner arkadaşlarımızı aldık. Kısırlaştırma çalışmalarımız sürüyor. ve bu Ağustos sonunda en geç Eylül başında barınağın bir bölümünü de hizmete açacağız. Bu konuda da Büyükşehirle de işbirliği yaparak yürüyeceğiz. Bu da önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacak." dedi.

"Ücretsiz psikolog hizmeti vereceğiz"

Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı gereği yeni hizmetler hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Balaban, "Ağustos sonu veya Eylül başında bir Psikolog, bir Diyetisyen ve bir de Fizyoterapist arkadaşlarımız ile ücretsiz Psikolog, Diyetisyen ve Fizyoterapist hizmeti vereceğiz. Bu çalışmamızın toplumda önemli bir etki oluşturacağına inanıyorum. Çünkü hepimizin bu alanlara yer yer ihtiyacı oluyor. Ücretsiz olarak bu hizmeti başlatacağız. Bir yer arayışı içerisindeyiz. Kiralayacağımız bu yere bir Sağlık Merkezi de diyebiliriz. Yine Alzheimer Derneği'ne bir sözümüz vardı. Onlar için de bir yer arayışımız var. Alzheimer Merkezimizi de açar açmaz kamuoyu ile her şeyi paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"Yunus Kart Projesi başlatılacak"

Açıklamasında son olarak 2025 yılında Yunus Kart projesine başlayacaklarını belirten Balaban sözlerini şöyle sonlandırdı: "Yunus Kart Projemizi de 2025 yılında yavaş yavaş hizmete alacağız. Bu projeyi bir an önce hizmete almak isterdik. Ancak ekonomik imkanlarımız el vermediği için 2025 yılında bunu bir miktar şeklinde hizmete geçireceğiz. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü. Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nda şehit düşen bütün güzel insanları saygıyla anıyorum. 26 Ağustos yine Büyük Taarruzun başlangıcı. Kurucumuz ve kurtarıcımız Yüce insan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de saygıyla anıyorum. 30 Ağustos bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yönettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı. Zafer Bayramı. Zafer Bayramını da şimdiden Manisamız adına Yunusemre Belediyesi olarak kutluyoruz." - MANİSA