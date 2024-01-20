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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da görkemli bir törenle karşılandı - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da görkemli bir törenle karşılandı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından kentte düzenlenen törenle karşılandı. Kocaispir, kalabalığa hitap ederek Adana'nın sorunlarını çözmek ve şehri büyütmek için hizmete talip olduklarını belirtti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana\'da görkemli bir törenle karşılandı
20.01.2024 - 17:31,
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından kentte görkemli tören ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Kocaispir, kente dönmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde karşılandı.

Meşalelerle ve sloganlarla karşılanan Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini karşılayan kalabalığa seslendi.

Çıktıkları yolculukta Adana'nın kazanacağını söyleyen Kocaispir, "Çünkü bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Ulaşım başta olmak üzere kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, her birimizin hayatını zorlaştıran, bizi mutsuz kılan bütün meselelere vakıfız. Polemik yapmaya, kavga çıkarmaya, bireysel fayda gözetmeye, yalanla göz boyamaya değil, hizmetle, icraatla, özveriyle Adana'yı büyütmeye talibiz. Biz Adana'yı bir dünya şehri yapmaya talibiz. Allah'a şükür bunu yapacak vizyon, kabiliyet ve tecrübeye sahibiz" dedi.

Vazifelerinin şehrin sorunlarını çözmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını gidermek, talep ve beklentilerini karşılamak olduğunun altını çizen Kocaispir, şunları söyledi:

"Ortak aklı, demokratik yönetim kültürünü ve hizmet siyasetini hakim kılmakta kararlıyız. Şeffaflık ve hesap verebilirlik en temel yönetim ilkemizdir. Kayıt dışı ve merdiven altı ilişkiler ağından uzağız. Evin mutfağında başka, salonda başka türlü konuşmak ve davranmak bize yakışmaz. Ciddiyet, tutarlılık ve sözünün eri olmak siyasetimizin şiarıdır. Hazırız ve kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle verdiğimizde hiçbir kimseyi dışlamadan, herkesin kalbine girmek için mücadele yaptığımızda bu kararlılığın sonu inşallah zafer olacaktır."

Kocaispir'i karşılama programına, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile partililer katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da görkemli bir törenle karşılandı - Son Dakika


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