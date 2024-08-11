Yüreğir Belediyesi, LGS Hazırlık Kursu ile Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika
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Politika

Yüreğir Belediyesi, LGS Hazırlık Kursu ile Öğrencilere Destek Veriyor

Yüreğir Belediyesi, LGS Hazırlık Kursu ile Öğrencilere Destek Veriyor

Yüreğir Belediyesi, liseye hazırlanan öğrencilere ücretsiz LGS Hazırlık Kursu düzenleyerek eğitim desteği sağlayacak. Kurslar, 5 farklı kültür evinde gerçekleştirilecek ve öğrencilerin hayallerindeki okula girmelerine yardımcı olacak.

11.08.2024 11:59  Güncelleme: 12:03
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Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen Yüreğir Belediyesi, liseye hazırlanan öğrenciler için 5 kültür evinde LGS hazırlık kursu ile eğitim desteği verecek.

Yüreğir Belediyesi, ilçede yaşayan gençlerin iyi bir lisede okumaları amacıyla ücretsiz LGS (Lise Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu başlatıyor. Yıl boyu devam edecek kurs sürecinde öğrenciler, hayallerindeki okula girmek için eğitim alacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı kapsamında LGS'ye girecek öğrenciler için hazırlıklarını tamamlayan Yüreğir Belediyesi, ücretsiz LGS hazırlık kursu için 13 Ağustos Salı günü itibariyle ön kayıtları almaya başlayacak.

Doğankent Kültürevi, Çetin Topçuoğlu Kültürevi, Mevlana Kültürevi, Yunus Emre Kültürevi ve Fatih Terim Kültürevi'nde başlayacak hazırlık kursları için 23 Ağustos'a kadar bu beş kültür evine gidip kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin; öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi ve 7. sınıf not ortalamasını gösteren transkript belgesi ile başvurması yeterli olacak.

Gençlere her zaman öncelik verdiklerini söyleyen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Çocuklarımızın istedikleri okulda kaliteli bir eğitime kavuşmaları için onlara en iyi ortamı hazırlıyoruz. 5 kültür evimizde ücretsiz kurslarımızı başlatıyoruz. Çocuklarımıza profesyonel kadromuz eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi eğitim destekleri sağlayacağız. Öğrencilerimizin burada göreceği derslerden sonra başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

8. sınıflara yönelik kurslar, yıl boyunca devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yüreğir Belediyesi, LGS Hazırlık Kursu ile Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika

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