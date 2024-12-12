Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti'nin Hedefi İnsan Hayatına Konfor Katmak - Son Dakika
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Politika

Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti'nin Hedefi İnsan Hayatına Konfor Katmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin hizmet anlayışını vurgulayarak muhalefetin çalışmalarını eleştirdi. Yılmaz, sosyal medyada yer alan haberlerin insan hayatına katkı sağlamadığını ifade etti.

12.12.2024 21:47
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1) AK PARTİ'Lİ YILMAZ: İNSAN HAYATININ KONFORUNA KATKI VERMEYE DÖNÜK OLAN BİR İŞLERİ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sosyal medyadan, diğer genel iletişim araçlarıyla yapılmış olan haberlerden de görüyorsunuz. Hiçbirinin işle, hizmetle insanlara kazandırmayı düşündükleri, insan hayatına kazandırıp da konforuna katkı vermeye dönük olan bir işleri yok. Konserlerle, bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne kadar çok para harcadıklarını duyuyorsunuz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'li belediye başkanları, il yöneticileri ve partililerle bir araya gelmek için Çanakkale'ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra bütün illeri ziyaret ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Bu yönetimin oluşum aşamasını yakından takip ettiğim için Çanakkale biraz gecikti. Bugün burada 79'uncu ilimdeyim. Yarın Karaman'a akşam da Konya'da olacağım 81 olacak. Çanakkale'ye 2002'den bu yana AK Parti'nin kazanımları tartışılmaz. Çok büyük değişimler yaşandı. Bunların bir tanesi de kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Çanakkale'ye kazandırılan 'Çanakkale Köprüsü' diye efsane bir proje oldu.

Bu kolay bir iş değildi ve gerçekleşti. Oradan geçerken ülkemle gurur duydum. AK Parti ülkemize hizmet yarışını kazandıran bir siyasi hareket" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ MİLLET TARAFINDAN KURULMUŞ BİR SİYASİ HAREKET'

31 Mart 2024 seçimlerinin geride kaldığını söyleyen Yılmaz, "Önümüze bakmamız gereken bir sürecin tam içindeyiz. 2024 geride kaldı. Önümüze bakacağız. Eksiklerimiz vardı. Milletimiz sandıkta 'Daha çok çalışın. Bazı eksikleriniz var; telafi edin. Telafi ettiğiniz takdirde yine sizin başaracağınıza inanıyorum' dedi. Biz sandığı öyle okuduk. Bu doğrultuda da biz koşar adım geleceğe doğru gayretlerimizi eksiltmeden devam ediyoruz. Siyasi muhaliflerimizden en belirgin farkımız milletin duasını ve onun sonucunda da Allah'ın rızasını düşünen bir siyasi hareket olmamız. Bütün hayatımızı bunun üzerine kurguluyoruz. Hizmet odaklıyız. Bir hizmet hareketiyiz" açıklamalarında bulundu.

'ANLAYIŞIMIZIN FARKINI ANLATMAK İSTEDİM'

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal medyadan, diğer genel iletişim araçlarıyla yapılmış olan haberlerden de görüyorsunuz. Hiçbirinin işle, hizmetle insanlara kazandırmayı düşündükleri, insan hayatına kazandırıp da konforuna katkı vermeye dönük olan bir işleri yok. Konserlerle, bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne kadar çok para harcadıklarını duyuyorsunuz. 'Kültür faaliyeti yapıyoruz' diyerek nereye ne kadar harcandığını bilmediğimiz, paranın hangi kısmının sanatçıya ne kadarının nereye harcandığı belli olmayan, milletin parasını çarçur eden ve bunu hizmet kabul eden bir anlayışla bizim anlayışımızın farkını anlatmak istedim."

Kaynak: DHA

Yusuf Ziya Yılmaz, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti'nin Hedefi İnsan Hayatına Konfor Katmak - Son Dakika

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