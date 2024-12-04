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Politika

Zafer Bozkurt CHP'ye Geçti

Zafer Bozkurt CHP\'ye Geçti

İYİ Parti milletvekili aday adayı Zafer Bozkurt, CHP'ye katıldığını duyurdu.

04.12.2024 13:56
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Bilecik'te İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti.

14 Mayıs 2023 günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'den Bilecik milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, CHP'ye geçti. Daha önceden CHP Bilecik Merkez İlçe Yönetimi'nde eğitim sekreteri olarak görev yaptığını belirten Bozkurt, "O dönem parti içi çeşitli fikir ayrılığından dolayı demokratik teamüllere uygun olmayan davranışlara tepki olarak partimden istifa ederek, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldum. Ancak değişen şartların ve yeni yönetim anlayışının uygun platform oluşturduğuna inandığım için partim için özverili çalışmalarıma tekrar devam etme kararı aldım" dedi.

Öte yandan, yarın Bilecik'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiye katılanlara rozet takacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zafer Bozkurt CHP'ye Geçti - Son Dakika

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