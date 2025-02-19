Zafer OSB, Türkiye'nin Yeni Sanayi Üssü Olabilir - Son Dakika
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Politika

Zafer OSB, Türkiye'nin Yeni Sanayi Üssü Olabilir

Zafer OSB, Türkiye\'nin Yeni Sanayi Üssü Olabilir

MHP'li Ahmet Erbaş, Zafer OSB'nin sanayi potansiyelini ve istihdam hedeflerini vurguladı.

19.02.2025 19:45
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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın Altıntaş ilçesi ve burada bulunan Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bölgenin sanayi ve teknoloji yatırımları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve 42 parselin tahsis edildiğini belirtti.

"Zafer OSB, Türkiye'nin yeni sanayi üssü olabilir"

2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Zafer OSB'nin, sanayi yatırımları için önemli bir merkez haline gelmeye başladığını ifade eden Erbaş, "Bölgede şu anda 100 parsel bulunuyor, bunların 42'si tahsis edilmiş durumda. Altı parselde yapılan inşaatların bu yıl tamamlanması planlanıyor. Hedefimiz, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamak" dedi.

Erbaş, önümüzdeki aydan itibaren Zafer OSB'ye doğalgaz geleceğini, ancak Altıntaş ilçe merkezinde hala doğalgazın bulunmadığını hatırlatarak, bunun bir an önce sağlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, bölgenin havalimanına ve ana geçiş yollarına yakınlığı nedeniyle önemli bir lojistik avantaja sahip olduğunu belirtti.

"Savunma sanayi için önemli bir fırsat"

Konuşmasında savunma sanayi yatırımlarının Zafer OSB'ye yönlendirilmesi gerektiğine de değinen Erbaş, bu bölgenin stratejik sektörler için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Erbaş, "Savunma sanayi fabrikalarının bu bölgeye çekilmesi, Türkiye'nin bağımsız ve güçlü sanayi altyapısına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması için çalışanların barınma ihtiyacının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Erbaş, TOKİ tarafından Altıntaş'ta en az 1500-2000 konutluk bir proje hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. İlk etapta 500 konutluk bir projenin başlamasının da önemine dikkat çekti.

Milletvekili Erbaş, konuşmasının bir bölümünü de siber suçlarla mücadeleye ayırdı. Türkiye'de her 100 vatandaştan birinin siber suçların mağduru olduğunu belirten Erbaş, bu konuda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın önemine dikkat çeken Erbaş, "Bu alanda teknik altyapıyı güçlendirmeli, bilinçlendirme çalışmalarına hız vermeli ve cezaları caydırıcı hale getirmeliyiz" dedi.

"Ekonomik kalkınma, bağımsız Türkiye'nin belkemiğidir"

Erbaş, konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin özgür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refah Türkiye ülküsünün belkemiğidir" sözünü hatırlatarak tamamladı.

MHP'li Erbaş, daha güçlü bir ekonomi, daha güvenli bir dijital dünya ve daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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