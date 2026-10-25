Zafer Partisi Bolu İl Başkanı Çuhadar Özdağ\'ın Özcan\'a desteğine tepkiyle istifa etti

Zafer Partisi Bolu İl Başkanı Serdar Çuhadar, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın Tanju Özcan'a destek veren açıklamalarına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi Bolu İl Başkanı Serdar Çuhadar, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ve partisinden istifa ettiğini bildirdi. İstifa kararının ardındaki gerekçeleri sert bir dille ifade eden Çuhadar, Tanju Özcan hakkında ortaya atılan iddialara ve mahkeme süreçlerine dikkat çekti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Özcan'a yönelik destekleyici tavrını eleştiren Çuhadar, bu durumun parti değerleriyle örtüşmediğini savundu.

"İlkeli bir duruş sergileme gayreti gösterdim"

İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Çuhadar, görev süresi boyunca zor şartlar altında ilkeli bir duruş sergileme gayretinde olduğunu vurgulayarak, "Görev aldığım süre boyunca, birlikte yol yürüdüğüm yönetim ve üyelerimle birlikte, siyaset arenasında temsil ettiğim parti adına zor şartlar altında ilkeli bir duruş sergileme gayreti gösterdim. Asla popülist rüzgarlara göre savrulan kavak ağacı misali olmadım" ifadelerine yer verdi.

"Milyonlarca liralık kamu kaynakları menfaatleri için kullanıldı"

Tanju Özcan hakkındaki iddialara ve yargı sürecine değinen Çuhadar, "Tanju Özcan'ın toplum vicdanını ve aile değerlerimizi yaralayan gayriahlaki ilişkilerini, bizzat kendi mahkeme itirafları ve ifadeleriyle tüm kamuoyu öğrenmiştir. Yine bizzat yardımcılarının ve kendi atadığı birinci derece yetkililerin itiraflarıyla milyonlarca liralık kamu kaynaklarını kendi menfaatleri için kullandıkları alenen ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Net görüşlerim dikkate alınmadı, bu durum kabul edilemez"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Tanju Özcan'a yönelik tutumunu ve bu süreçte kendi görüşlerinin hiçe sayıldığını belirten Çuhadar, "Bolu'nun geleceğini çalan bu ekibin sorumlusu olan tutuklu bir belediye başkanının, il başkanlığı görevini yaptığım siyasi partinin genel başkanı tarafından her ne maksatla olursa olsun ısrarla makbul kabul edilmesi, şahsın tutukluluğunun siyasi olduğu düşüncesinde ısrar edilmesi ve bu konudaki net görüşlerimin nazarı dikkate alınmaması, şahsım için hiçbir biçimde kabul edilemez bir hal almıştır. Bu sebeple, ilkeli siyaset adına Zafer Partisi Bolu İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi değerli kamuoyuna bildiririm" dedi.