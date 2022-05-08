"Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika
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"Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi

08.05.2022 11:24
"Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in, "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu. Özdağ, "Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması İle savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-Sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir." ifadeleriyle yapılan gözaltı işlemine tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hafta içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur" sözlerine tepki gösterip bakanlığa gitmişti.

BAKAN SOYLU'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Binaya giremeden polis ekipleri tarafından durdurulan Özdağ, burada zehir zemberek bir açıklama yapıp Soylu'ya yönelik "Ya özür dile ya da bu iş birimiz ölene kadar sürecek" demişti.

Zafer Partisi'ne slogan operasyonu! İlçe başkanı gözaltına alındı, Ümit Özdağ sosyal medyadan veryansın etti

"SLOGAN NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI"

Bu olayın yankıları dinmeden Ümit Özdağ, yeni bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme oturdu. Özdağ, tweet'inde "Arnavutköy ilçe başkanımız Adem Şeker, ZAFER PARTİSİ GELECEK SIĞINMACILAR GİDECEK sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması ile savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-Sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir." ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi'ne slogan operasyonu! İlçe başkanı gözaltına alındı, Ümit Özdağ sosyal medyadan veryansın etti
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Son Dakika Politika 'Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek' sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika


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