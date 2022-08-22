Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ' dan 6'lı masaya tepki - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ' dan 6'lı masaya tepki

22.08.2022 23:24
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ' dan 6'lı masaya tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 6'lı masayı hedef göstererek, "Sizleri altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp, Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 6'lı masayı hedef göstererek, "Sizleri altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp, Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum" dedi.

Partisinin Genel Merkez Binasında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener başta olmak üzere, 6'lı masa liderlerini gelecek seçimler için ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ettiğini vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, Akşener ve 6'lı masada oturan diğer liderler, sizi sağduyuya, Türk milletinin hakkını savunmaya, 'Vatandaşlık verilerek' Türkiye'de 'Milli İradeyi tahrip etme' çalışmasına karşı cephe almaya ve artık altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp, Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Zafer Partisi, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ' dan 6'lı masaya tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ' dan 6'lı masaya tepki - Son Dakika
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