Özdağ: Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika
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Özdağ: Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu'dur

18.08.2022 21:19
Özdağ: Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu'dur

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın yabancılara verilen vatandaşlık açıklamasına tepki göstererek, ittifakın seçimleri kaybetmeye hazırlandığını söyledi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın yabancılara verilen vatandaşlık açıklamasına tepki göstererek, ittifakın seçimleri kaybetmeye hazırlandığını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özdağ, "Hep söylüyorum; Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak partisinin Ordu il başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Millet İttifakı'nın seçimleri kaybetmeye hazırlandığını belirten Özdağ, "Dün 6'lı masa bir açıklama yapmış ve vatandaşlık verilen yabancılarla ilgili Süleyman Soylu'nun 200 bin rakamını esas aldıklarını ifade etmiş. Herhalde bugün de bir açıklama yaparlar. Bakan Nebati ve TÜİK'in enflasyon rakamlarını esas aldıklarını duyururlar. 6'lı masa Süleyman Soylu'nun oturmasıyla 7'li masa olmuştur. Gardırobun içerisinde de HDP oturuyor. Hayırlı olsun. Böyle de utanmazca sahte muhalefeti dünya tarihi herhalde görmemiştir. Sadece İstanbul'da günde 70 aileye vatandaşlık verilirken, bunlar hala kalkıyorlar Süleyman Soylu'nun verdiği rakamı esas alıyorlar. Arkadaşlar; Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu hangi rakam doğru çıktı ki, şimdi vatandaşlık rakamını Süleyman Soylu'yu doğru kabul ediyorsunuz? Siz seçimleri kaybetmeye hazırlanıyorsunuz. Hep söylüyorum; Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu ifade zannediliyor ki bana ait. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatına aittir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediği televizyona davet ediyorum. İsterse arkadaşı Süleyman Soylu'yu da getirsin. Birlikte konuşalım. Bakalım kaç kişiye vatandaşlık verilmiş" diye konuştu.

'BU SİYASETÇİLERİN SİZİ ALDATMASINA İZİN VERMEYİN'Özdağ, "Sevgili CHP'lilere, sevgili İYİ Partililere ve Millet İttifakına oy vermeyi düşünen tüm seçmene de buradan çağrıda bulunmak isterim; bu siyasetçilerin sizi aldatmasına ve yeniden bir yenilgiye sürüklemesine izin vermeyin lütfen. Bir oyun bile önemli olduğu bir seçimde 50 artı 1'le kazanılacak bir seçimde Süleyman Soylu'nun verdiği rakama güvenerek seçime hazırlanan bir muhalefet kaybetmeye hazırlanan ikinci Ekmelettin modeli üzerine kurgu yapan bir muhalefettir" ifadesini kullandı.OTSO ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, mültecilerle ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası binasının önüne giden Özdağ, burada basın açıklaması yaparak oda yönetimine tepki gösterdi. Ordu Valisinin talimatıyla ziyaretlerinin geri çevrildiğini ileri süren Özdağ, "Biz sizi Türk iş adamı sanıyorduk ve onun için muhatap aldık. Ama Türk iş adamı değil de aslında Ordu Valisi'nin sadık bendeleri olduğunuzu bilseydik, zaten sizi muhatap alıp da görüşmezdik biz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ: Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika

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