Ümit Özdağ, Honaz Belediyesi'ni Ziyaret Etti
Politika

Ümit Özdağ, Honaz Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Ümit Özdağ, Honaz Belediyesi\'ni Ziyaret Etti
19.10.2025 22:39  Güncelleme: 22:41
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde hayata geçirilen önemli yatırımları yerinde inceleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Gerçekten kıskandım" diyerek Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i övdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, genel başkan yardımcıları ve parti yöneticileriyle birlikte Honaz Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'le bir araya geldi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile birlikte Honaz'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Özdağ, bin 500'ün üzerinde sebze ve meyveye ait ata tohumu üretilen Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezini, Başkan Kepenek'in Ahıska Türkleri sürgünü ve soykırımı anısına yaptırdığı Ahıska Türkleri Parkını ziyaret ederek, anı defterini imzaladı. Prof. Dr. Ümit Özdağ, program kapsamında büyükbaş hayvan çiftliğini ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi. Çiftlikte yapılan görüşmede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunları konuşuldu. Özdağ, daha sonra Honazlı ceviz üreticilerini ziyaret etti. Üreticilerle gerçekleştirilen buluşmada tarımsal üretimin desteklenmesi, çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorluklar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Honaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kitap Kafe, Sabahçı Kahvesi, Honaz Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Honaz Spor Merkezini ziyaret eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, daha sonra Türk kültürünün yaşatıldığı bir çiftliği ziyaret etti.

Özdağ, programın son bölümünde 2015 yılında terhis edilen askerlerin helikopterle sevki sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Doğan Acar'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

"Sayın Başkan'ı kıskandığımı ifade edeceğim"

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ahıska Türkleri Anı Tren Vagonunda yer alan anı defterini de imzalayarak duygularını paylaştı. Anı defteri ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Özdağ, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Honaz'daki hizmetleri yerinde gören Özdağ, "Herhalde yarın veya öbür gün CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i arayacağım ve Sayın Başkan'ı kıskandığımı ifade edeceğim. Kendisini tebrik ediyorum. Sadece CHP'nin belediye başkanı değil, bütün Honazlıların belediye başkanı. Yaptığı çalışmalarla Honaz'ı aşan ciddi atılımlar gerçekleştiriyor" dedi.

Akademisyen kimliğiyle de Kepenek'e yakın olduğunu belirten Özdağ, "Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Aynı zamanda meslektaşız, o da benim gibi bir akademisyen. Üniversiteden sonra birlikte mesai gerçekleştirmiştik. Bu başarılı çalışmaların devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yüksel Kepenek, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, denizli, Honaz, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Honaz Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Honaz Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
