Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar

15.09.2022 20:26

Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye iç savaşı başlar" şeklinde cevap veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde yaşanacağını düşündüğü senaryoyu ve süreci detaylarıyla anlattı. Özdağ'ın sözleri büyük tartışmalara neden oldu.

2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖZDAĞ'DAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Son dönemde Suriyelilere yönelik çıkışları ve siyasilerle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA HDP İLE DESTEĞİYLE KAZANIR"

Bir muhabirin yönelttiği "Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Özdağ şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP ile desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. Ve örgütle HDP arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği için ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerde karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."

YORUMLAR
500
Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili açıklama Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili açıklama Ümit Özdağ'dan 'Yerli ve Milli Escobar' Paylaşımı: 'Yerlisi ile Yabancısı ile Bütün Escobarların Türk Gençliğine Uzanan Ellerini Kıracağız' Ümit Özdağ'dan 'Yerli ve Milli Escobar' Paylaşımı: 'Yerlisi ile Yabancısı ile Bütün Escobarların Türk Gençliğine Uzanan Ellerini Kıracağız'

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:37:37. #1.12#
SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement