Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Yapılan ankette oy oranımız yüzde 7,4 çıktı, bu oran bizi şaşırtmıyor - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Yapılan ankette oy oranımız yüzde 7,4 çıktı, bu oran bizi şaşırtmıyor

07.06.2022 14:15

Son dönemde mültecilerle ilgili keskin çıkışlarıyla gündemde yer bulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk halkının gerçek sorunlarını dile getiren tek parti olduklarını söyledi. Özdağ, birkaç gün önce yapılan anketlerden birinde Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7,4'e çıktığını ifade ederek, bu anket sonuçlarının kendilerini şaşırtmadığını sözlerine ekledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray'da gazetecilerle bir araya geldi. Özdağ, kent merkezinde bir restoranda basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, sivil toplum örgütleri, kurumları ziyaret etmek ve esnafla bir araya gelmek için Aksaray'da olduklarını söyledi.

"ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE'NİN 62 İLİNDE ÖRGÜTLENMİŞ DURUMDA"

Zafer Partisi 1. Olağanüstü Kongresi'nin temmuz ayının sonunda gerçekleşeceğini belirten Özdağ, şöyle konuştu; "Bu süreçte hızla il teşkilatlarımızın ve kongrelerimizin gerçekleştirilmesini yürüttük. Şu anda Zafer Partisi, Türkiye'nin 62 ilinde örgütlenmiş durumda. Kongremiz gerçekleşene kadar 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi'nin 9 ay önce kurulmasından bugüne Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. İki cepheye bölünmüş Türk siyaseti, yeniden yapılanmaktadır.

"PARTİMİZ İKİ İTTİFAKIN İÇİNDE DE YER ALMAYARAK OYUNU BOZMUŞTUR"

Türk halkının gerçek sorunlarını gündeme getirmeyen bu iki cepheli Hacivat-Karagöz oyununu, Zafer Partisi her iki ittifakın da içinde yer almayarak ve Türk halkının gerçek sorunlarını dile getirerek bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Birkaç gün önce yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisinin ortaya koyduğu sonuç Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7,4 olduğudur."

"TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNİ GÜNDEME TAŞIYAN TEK PARTİYİZ"

Özdağ, bu anket sonuçlarının kendilerini şaşırtmadığını, Zafer Partisi'nin nasıl bir destek aldığını gösterdiğini vurguladı. Türk milletinin iradesini bir tek Zafer Partisi'nin güçlü bir şekilde gündeme taşıdığını iddia eden Özdağ, "Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisi'nin gündeminde yok. Daha seçimlere bir sene var. Bu süre içerisinde siyasette hangi gelişmeler olur, onları henüz bilmiyoruz. Gündemimiz tek başına seçime girmek üzerine" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Cemalettin Kurt: Bu kenkin konuşmalarının sonucu olarak rize pazarda bir afkan acımasızca sırf ırkçılık urguna bir sempatınanızın kurşunlarına hedef oldu ve öldü Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, çok net konuştu: Her iki ittifakın da içinde yer almayacağız Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, çok net konuştu: Her iki ittifakın da içinde yer almayacağız Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten ters köşe eden sonuç Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten ters köşe eden sonuç
Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Yapılan ankette oy oranımız yüzde 7,4 çıktı, bu oran bizi şaşırtmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Yapılan ankette oy oranımız yüzde 7,4 çıktı, bu oran bizi şaşırtmıyor - Son Dakika
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