Zaharova: Almanya Muz Cumhuriyeti Oldu - Son Dakika
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Politika

Zaharova: Almanya Muz Cumhuriyeti Oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'daki hükümet krizini eleştirdi ve Müslüman Cumhuriyeti benzetmesi yaptı.

07.11.2024 20:04
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Almanya'da yaşanan hükümet krizini ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Almanya, klasik bir 'muz cumhuriyeti' oldu" dedi.

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alması sonrası patlak veren siyasi krizin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamalarda bulundu. Zaharova, Almanya hükümetini, Ukrayna'ya desteği ve Rus gazına getirilen kısıtlamalar üzerinden eleştirerek, "Alman koalisyon hükümetinin çökmesi, Almanya'daki modern siyasi sistemin ana sorununu ortaya çıkardı. Bu, klasik bir 'muz cumhuriyeti'. Bu arada bu terim ilk kez ABD'de 1904 yılında ortaya çıktı. O (Muz Cumhuriyeti terimi) Henry tarafından kullanıldı. Dünyada hiçbir devlet, kendi hükümetini ABD seçimlerinin sonuçlarına göre aynı gün dağıtmadı. Almanya hariç" dedi.

"Rus gazını koruyamadılar"

Almanya yönetiminin başarısız bir politika sergilediğini aktaran Zaharova, "Peki siz ne istiyordunuz? Berlin, vatandaşları ve sanayi sektörü için hayati öneme sahip Rus gazını koruyamadı, ekonomik büyüme temposunu koruyamadı, fabrika ve şirketlerinin ABD'ye göçünü itaatkar bir şekilde izledi. Sırf Washington'u memnun etmek uğruna" ifadelerini kullandı.

"Alman ekonomisi zor durumda"

Almanya'daki hükümet krizine dair Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman ekonomisinin zor bir durumda olduğunu belirterek, "Koalisyonun çöküşünün doğrudan Rus enerji kaynaklarının terk edilmesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Alman ekonomisi elbette çok güç durumda. Önde gelen Alman şirketleri rekabet güçlerini kaybediyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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