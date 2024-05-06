ZBEÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yaptığı Saldırılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

ZBEÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yaptığı Saldırılara Tepki Gösterdi

ZBEÜ Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Yaptığı Saldırılara Tepki Gösterdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı bir yürüyüş düzenledi. ÜNİAK üyesi öğrenciler, Filistin'de Zulme Dur de sloganıyla yaptıkları yürüyüşte İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşte konuşan ÜNİAK Başkanı Cihat Ruzlarlıoğlu, İsrail'in soykırım haline dönüşen saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı.

06.05.2024 14:40
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencileri İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırılara tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Zonguldak Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) üyesi öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırılara "Filistin'de Zulme Dur de" sloganıyla yaptıkları yürüyüş ile tepki gösterdi. Zonguldak Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) Başkanı Cihat Ruzlarlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu öğrenci grubu, ellerinde çeşitli döviz, pankartlar ile Türk ve Filistin bayrakları ile İlahiyat Fakültesi'nden Spor Salonu önün kadar yürüdü.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüşte açıklama yapan Ruzlarlıoğlu, "1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığı, 7 Ekim 2023itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini almıştır. 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Zonguldak ÜNİAAK teşkilatları ve Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin MIT Boston Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz" dedi.

Ruzlarlıoğlu, 81 ilin üniversite öğrenci ve akademisyenlerine de İsrail'e tepki gösterilmesi için çağrıda bulundu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ZBEÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yaptığı Saldırılara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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