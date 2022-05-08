Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın kontrolüne geçen Mauripol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında sıkışıp mahsur kalan sivillerin tahliye çalışmasına ilişkin bilgi verdi.
İLK AŞAMADA 300'DEN FAZLA SİVİL KURTARILDI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Azovstal çelik fabrikasındaki tahliyelerin ilk aşamasının sona erdiğini belirterek, "Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler
ekiplerine Azovstal tahliye misyonunun ilk aşamasını gerçekleştirmemize yardım ettikleri için minnettarım" dedi.
"RUS ORDUSU, KÜLTÜREL MİRAS ALANLARIMIZA ZARAR VERDİ"
Devlet Başkanı Zelenski ayrıca, dün Rus ordusunun yaklaşık 200 kültürel miras alanına zarar verdiğini ifade etti.
Yetkililer ise Azovstal çelik fabrikasındaki sağlık çalışanları ve askerler için tahliyenin ikinci aşamasının devam ettiğini açıkladı.