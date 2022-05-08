Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı

08.05.2022 09:34
Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın kontrolündeki Mauripol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 300'den fazla sivil kurtarıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın kontrolüne geçen Mauripol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında sıkışıp mahsur kalan sivillerin tahliye çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

İLK AŞAMADA 300'DEN FAZLA SİVİL KURTARILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Azovstal çelik fabrikasındaki tahliyelerin ilk aşamasının sona erdiğini belirterek, "Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler ekiplerine Azovstal tahliye misyonunun ilk aşamasını gerçekleştirmemize yardım ettikleri için minnettarım" dedi.

"RUS ORDUSU, KÜLTÜREL MİRAS ALANLARIMIZA ZARAR VERDİ"

Devlet Başkanı Zelenski ayrıca, dün Rus ordusunun yaklaşık 200 kültürel miras alanına zarar verdiğini ifade etti.
Yetkililer ise Azovstal çelik fabrikasındaki sağlık çalışanları ve askerler için tahliyenin ikinci aşamasının devam ettiğini açıkladı.
YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Azovstal'daki savunucuların tahliyesi için Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrı Ukrayna'dan Azovstal'daki savunucuların tahliyesi için Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrı Ukrayna: Mariupol'deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi Ukrayna: Mariupol'deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi

Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim
09:47 Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı
09:40 Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
09:34 Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 09:57:41. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement