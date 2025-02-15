Zelenskiy: Barış Anlaşmaları Kabul Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zelenskiy: Barış Anlaşmaları Kabul Edilemez

Zelenskiy: Barış Anlaşmaları Kabul Edilemez

Zelenskiy, barış anlaşmalarının Ukrayna'nın katılımı olmadan kabul edilmeyeceğini vurguladı.

15.02.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, arkasından veya Kiev yönetiminin katılımı olmadan varılan hiçbir barış anlaşmasını asla kabul etmeyeceğini söyledi. Zelenskiy ayrıca "Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 61. Münih Güvenlik Konferansında konuştu. İstihbarat verilerine göre Rusya'nın önümüzdeki yaz aylarında Belarus'a asker göndereceğini söyleyen Zelenskiy, Rus ordusunun NATO ülkelerine saldırabileceği imasında bulundu. Zelenskiy, "Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Belarus'a asker göndermeyi planladığı yönünde net istihbaratımız var. 3 yıl önce de Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinden önce askerlerini tam da bu şekilde konuşlandırmışlardı. Belarus'taki Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırması mı bekleniyor? Belki ya da değil. Belki de sizin içindir. Hatırlatayım. Belarus, 3 NATO ülkesiyle komşudur. Aslında Rus askeri operasyonları için bir sıçrama tahtası haline geldi. Hem Putin'e hem de (Belarus Devlet Başkanı) Lukaşenko'ya göre Belarus'ta şu anda yasaklı silahlar var. Bunlar arasında orta menzilli füzeler ve hatta nükleer silahlar da var. Putin'in Belarus'u sıradan bir Rus eyaleti olarak gördüğü açık. Gerçekçi olmalıyız. Eğer birileri askeri bir üs kuruyorsa, şunu sormalıyız: Bununla ne yapacağız?" şeklinde konuştu.

"Avrupa ordusu kurulmalı"

Rusya'ya savaşmak için gönderilen Kuzey Korelilerin zayıf olmadığını, modern savaşı öğrendiklerini belirten Zelenskiy, "Ordularınız hazır mı? Peki Rusya, 2014'te Kırım'da yaptığı gibi farklı bir bayrak altında veya Belarus topraklarından bir operasyon başlatırsa müttefikler ne kadar çabuk tepki verecek? Tepki verecekler mi? ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, dün Münih'te şunu açıkça ifade etti: Avrupa ile ABD arasındaki onlarca yıllık eski ilişki, kendi deyimiyle, sona eriyor. Artık her şey farklı olacak ve Avrupa'nın buna uyum sağlaması gerekiyor. Ben Avrupa'ya inanıyorum. Eminim ki siz de buna inanıyorsunuz. Sizi hem kendiniz hem de Avrupa, Avrupa halkları, haklarınız, evleriniz, çocuklarınız ve ortak geleceğimiz için harekete geçmeye çağırıyorum. Bunu başarmak için Avrupa'nın kendi kendine yetebilen, Ukraynalı ve Avrupalı ortak bir güç haline gelmesi gerekiyor. Birçok lider Avrupa'nın kendi silahlı kuvvetlerine, bir orduya, bir Avrupa ordusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben gerçekten de o zamanın geldiğine inanıyorum. Avrupa'da bir silahlı kuvvet kurulması gerekiyor. Üç yıldır süren tam kapsamlı savaş, ortak bir Avrupa silahlı kuvvetlerinin temeline sahip olduğumuzu kanıtladı. Şimdi bu savaşı yürütürken, barış ve güvenliğin temellerini atarken Avrupa'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmeliyiz. Böylece Avrupa'nın geleceği sadece Avrupalılara bağlı olsun ve Avrupa'yla ilgili kararlar Avrupa'da alınsın. Avrupa'nın kendi silahlı kuvvetlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna, arkasından yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecek"

Zelenskiy, Rusya ile barış müzakerelerini başlatmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj vererek, "Diplomasi söz konusu olduğunda da aynı yaklaşıma ihtiyacımız var, barış için birlikte çalışmalıyız. Ukrayna bizim katılımımız olmadan arkamızdan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecek. Aynı kural tüm Avrupa için geçerli olmalı. Ukrayna ile ilgili karar Ukrayna olmadan alınamaz. Avrupa olmadan Avrupa ile ilgili karar alınamaz. Avrupa ile ilgili kararlar alınırken masada Avrupa'nın da yer alması gerekiyor. Geri kalan her şey hiçbir şeydir. Kendi geleceğimizle ilgili müzakerelerin dışında kalırsak hepimiz kaybederiz" dedi.

"NATO'nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor"

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu da gündeminden çıkarmayacağını vurgulayarak, "Ancak şu anda NATO'nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor, çünkü onun kaprisleri NATO kararlarını engelleme kapasitesine sahip" şeklinde konuştu. Zelenskiy, "Gerçek güvenlik garantileri olmadan, Rusya'ya baskı yapmadan, Rusya'ya yönelik bir caydırma sistemi olmadan ateşkesi kabul edemeyiz. Putin bizimle savaşmak için Suriye'den, Afrika'dan, Kafkasya'dan, hatta Moldova'nın bir kısmından askerlerini çekti. Şimdi muharip güç sıkıntısıyla karşı karşıya. Eğer bu savaş iyi bitmezse (Putin'in) elinde sadece nasıl öldüreceğini ve yağmalayacağını bilen, savaşta deneyimli askerlerden oluşan bir ordu olacak. Bu, savaşın sonunun sadece birkaç lider tarafından belirlenemeyeceğinin bir başka nedenidir. Ne Trump ve Putin, ne ben. Gerçek barışa ulaşmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz" dedi. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Barış Anlaşmaları Kabul Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:53:02. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Barış Anlaşmaları Kabul Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.