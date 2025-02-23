Zelenskiy, Barış İçin İstifa Etmeye Hazır

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanması veya Ukrayna'nın NATO üyesi olması karşılığında görevinden istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen "Ukrayna. 2025 Yılı" forumunda açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanması veya Ukrayna'nın NATO üyesi olması karşılığında görevinden istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu. "Ukrayna'ya barış getirecekse görevinizden ayrılır mısınız?" sorusuna verdiği cevapta Zelenskiy, "Evet. Eğer bu Ukrayna'ya barış getirecekse ve gerçekten görevimden ayrılmam gerekiyorsa buna hazırım. Diğer bir seçenek olarak, bunu NATO üyeliğiyle takas edebiliriz. Böyle bir koşul ortaya çıkarsa, derhal" ifadelerini kullandı.

Yıllarca iktidarda kalmayı planlamadığını ifade eden Zelenskiy, "20 yıl sonrasına değil, bugünün güvenliğine odaklandım" dedi.

Yarın Kiev'i 13 AB lideri ziyaret edecek

Yarın 13 Avrupa Birliği (AB) liderinin Kiev'de olacağını ifade eden Zelesnkiy, "Yarın dostlarımızın fiziksel olarak katılımı olacak. Yarın önemli bir toplantı, bir zirve gerçekleşecek. Bu bir dönüm noktası olabilir. Göreceğiz. Ülkemizde 13 lider olacak. Ayrıca 24 lider çevrimiçi katılacak. Avrupa Parlamentosu, AB liderliği ve tüm AB komiserleri Kiev'de olacak. 24 komiser katılacak. Başbakan tarafından yönetilecek bu önemli toplantı ayrıca gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin dost ülkelerle Avrupa'da ayrı bir toplantıda ele alınacağını aktaran Zelenskiy, 24 Şubat'ta uluslararası liderlerle farklı formatlarda bir dizi görüşme yapacağını da belirterek, "Liderlerle görüşmelerim olacak. Ayrıca özellikle Avrupa'dan gelecek güvenlik garantilerinin formatlarını tartışacağımız ayrı bir platform oluşturacağız. Tabii ki ABD'nin de katılımı gerekiyor. Sanırım yarın, önümüzdeki günler veya haftalarda bir Avrupa başkentinde bir araya gelmeyi önereceğim. Orada Ukrayna için güvenlik garantilerinin çerçevesini belirleyeceğiz" dedi.

Zelenskiy, söz konusu görüşmelerde odak noktanın "önümüzdeki yıllar değil, önümüzdeki haftalar" için Ukrayna'nın stratejisi olacağını söyledi.

"Avrupa'nın güvenliğinde zayıf noktalar olduğuna inanıyorum"

Ukrayna'nın Avrupa'nın ortak bir ordu kurması için birleştirici bir platform haline gelebileceğini aktaran Zelenskiy, "Avrupa'nın güvenliğinde zayıf noktalar olduğuna inanıyorum. Bu belirli bir ülkeyle ilgili değil. Tüm bu zayıf noktalar Ukrayna'da da mevcuttu. Ancak savaş nedeniyle çok şey yaptık. Üretimimizi arttırdık ve ordumuzu güçlendirdik. Şu anda 800 bin kişilik bir ordumuz var. Evet, bu savaş trajedisi nedeniyle oldu. Ancak Avrupalıların kendi ülkelerinin savunma kapasitelerine yatırım yapmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Ukrayna'nın birleştirici bir platform olmasını öneriyorum. Bu, birleşik bir Avrupa ordusunun oluşturulmasına yönelik ilk adım olacaktır" dedi.

Ukrayna'nın diğer ülkelere kara savaşı konusunda tecrübelerini aktarabileceğini ifade eden Zelenskiy, "Gelişmeler olacak. Birbirimize teknolojileri, insansız hava araçlarını tanıtacağız ve gerekirse kara savaşını ve modern, teknolojik bir düşmanla nasıl çatışılacağını öğreteceğiz. Tüm bunlar güvenlik için gerekli olacak" dedi.

"Hoşumuza gitse de gitmese de hibeleri borç olarak kabul etmemeliyiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yapılan yardımlar üzerinden yaptığı eleştirilere değinen Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 500 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım sağladığını ifade ederek, "Öncelikle 500 milyar dolar rakamını açıklığa kavuşturalım. Ukrayna'ya 100 milyar dolar yardım sağlandığını biliyorum ve bu bir gerçek. Ancak ortaklarımıza saygısızlık etmek istemem ama kim ne derse desin 500 milyar doları kabul etmeyeceğim. Bunun arkasındayım, çünkü bu gerçek bir durum. Dürüst olmak gerekirse, hoşumuza gitse de gitmese de hibeleri borç olarak kabul etmemeliyiz. Biden ve ABD Kongresi ile anlaşmalar yaptım. Kongre'ye minnettarım. Bu hibe desteğiyle ilgiliydi ve hibe bir borç değildir. Yani mesele rakam değil, mesele bunu bir borç olarak kabul etmememiz" dedi.

ABD ile yeni bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Eğer bugün ABD, 'Biz size yardım edeceğiz ama siz de bunu ABD'ye kar olarak geri ödeyeceksiniz' diyorsa, bu bir anlaşmadır, hibe değil. Bu yeni bir anlaşmadır. Böyle bir diyaloğa hazırım ve hoşuma gitse de gitmese de olumlu olacağından eminim, çünkü yardıma ihtiyacımız var. Asıl soru ABD'nin ne kadar yardım edeceği" dedi. - KİEV