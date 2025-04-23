Zelenskiy: Çin, Rusya\'ya İHA Teknolojisi Sağlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çin vatandaşlarının Rusya'daki bir tesiste insansız hava aracı (İHA) üretimine yardım ettiğini, Rusya'nın Çin'den İHA teknolojisini "çalmış" olabileceğini öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya silah sağlamakla suçladığı Çin'i hedef almaya devam ediyor. Zelenskiy başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Çin vatandaşlarının Rusya'daki bir İHA tesisinde çalışarak üretime yardım ettiğini ve Moskova'nın Çin'den insansız hava aracı teknolojisi "çalmış" olabileceğini öne sürdü. Zelenskiy, "Ukrayna Güvenlik Servisi'nden İHA fabrikasında çalışan Çin vatandaşlarına ilişkin daha geniş kapsamlı bilgilerin Çin tarafına iletilmesini talep ettim" dedi. Zelenskiy, "Rusya'nın Çin yönetimiyle yapılan anlaşmaların dışında bu vatandaşlarla bir anlaşma yaparak bu teknolojileri çalmış olabileceğine inanıyoruz. Elde edilen bilgilerde ayrıca söz konusu İHA'lar üzerinde çalışmak için kullanılan Çin teknolojileri de anlatılıyor. Çin, ortaklarının onlarla nasıl çalıştığını görmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'in Kiev Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Çin'in Kiev Büyükelçisi Ma Shengkun'u Dışişleri'ne çağırdı. Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın "Çin vatandaşlarının saldırgan devletin (Rusya'nın) yanında Ukrayna'ya karşı düzenlenen askeri eylemlere katılması ve ayrıca Çinli şirketlerin Rusya'da askeri malzeme üretmesine dahil olması konusunda ciddi endişe duyduğu" belirtildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Perebyinis'in Çin tarafına, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına desteğini durdurma yönünde önlem alma çağrısında bulunduğu belirtilerek Çin'in daha önce böyle bir desteğin olmadığını defalarca dile getirdiği hatırlatıldı.

Rusya ve Çin'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Çin ve Rusya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırıları başlatmasından birkaç gün önce "sınırsız" stratejik ortaklık ilan etmişti. - KİEV