Zelenskiy, Cumhurbaşkanı ile Ankara'da Görüşecek

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul'da. Bazı ABD'li yetkililer de İstanbul'da. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, birazdan Cumhurbaşkanımızla Ankara'da görüşecek." - ANKARA