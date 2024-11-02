Zelenskiy\'den Kuzey Kore Uyarısı

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna ile savaşmaya hazırlandığını belirterek, "Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın neresinde toplandığını biliyoruz. Eğer uzun menzilli kabiliyetimiz olsaydı önleyici bir şekilde hareket edebilirdik. Ancak ABD, İngiltere ve Almanya izliyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşa katılmak üzere Rusya'ya gönderildiği belirtilen Kuzey Kore askerleri nedeniyle dünyaya çağrıda bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore yakın zamanda rekor uçuş süresi ve irtifayla yeni bir balistik füzeyi test etti. Dünya ise bu tehdidin giderek büyümesini sadece izliyor. Moskova'nın yardımıyla Kuzey Kore topçu ve füze kabiliyetlerini geliştirdi. Şimdi, modern savaşın taktiklerini öğreniyorlar. Binlerce Kuzey Kore askeri şimdiden Ukrayna sınırlarına yakın, savaşmaya hazırlanıyor ve dünya hala izliyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın neresinde toplandığını biliyoruz. Eğer uzun menzilli kabiliyetimiz olsaydı önleyici bir şekilde hareket edebilirdik. Ancak ABD, İngiltere ve Almanya izliyor. Rusya ile Kuzey Kore arasında bu saldırganlığa imkan sağlayan lojistik hattının varlığını biliyoruz ve bunun durdurulması gerekiyor. Çin de dahil olmak üzere güçlü Asya ülkelerinin oynayacak bir rolü var. Çin gerçekten savaşı sonlandırmayı savunuyorsa harekete geçmelidir" ifadelerine yer verdi. - KİEV