Zelenskiy'den Trump'a Ukrayna Daveti - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy'den Trump'a Ukrayna Daveti

Zelenskiy, Trump'a barış planı için Ukrayna'ya gelmesi çağrısında bulundu, Putin'e güvenilmez dedi.

14.04.2025 14:15
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, katıldığı CBS News televizyonunun "60 Minutes" programında ABD Başkanı Trump'ı "barış planı" hakkında karar vermeden önce Ukrayna'ya davet ederek, "Lütfen, herhangi bir karar ve herhangi bir müzakereden önce gelip halkımızı, sivilleri, savaşçıları, hastaneleri, kiliseleri ve yok edilen çocukları görün" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, katıldığı CBS News televizyonunun "60 Minutes" programında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Zelenskiy, Trump'ı "barış planı" hakkında karar vermeden önce Ukrayna'ya davet ederek, "Lütfen, herhangi bir karar ve herhangi bir müzakereden önce gelip halkımızı, sivilleri, savaşçıları, hastaneleri, kiliseleri ve yok edilen çocukları görün" dedi.

Zelenskiy, "Putin'e güvenilmez. Bunu Başkan Trump'a defalarca söyledim. Ateşkesin neden işe yaramadığını soruyorsanız, işte nedeni bu. Putin hiçbir zaman savaşın bitmesini istemedi. Putin hiçbir zaman bağımsız olmamızı istemedi. Putin bizi tamamen yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Sumy'de can kaybı 34'e yükselmişti

Programın, Rusya'nın Sumy saldırısından önce çekildiği kaydedildi. Rusya'nın Sumy saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselmiş, 114 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Trump: "Korkunç bir saldırıydı"

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Sumy saldırısının "korkunç bir saldırı" olduğunu ifade ederek kendisine bir "hata yapıldığının" söylendiğini dile getirdi. Trump, "Bence korkunç bir saldırıydı bana hata yaptıkları söylendi. Ama bence bu savaş tümüyle korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

Liderlerden kınama

Almanya'da seçimleri kazanana Friedrich Merz saldırıyı kınayarak, saldırının "ciddi bir savaş suçu" teşkil ettiğini söyledi. Merz, "Bu haince bir eylemdi. ve ciddi bir savaş suçu, kasıtlı ve planlı" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Rusya'yı insan hayatını, uluslararası hukuku ve Başkan Trump'ın diplomatik çabalarını açıkça hiçe saymakla suçladı. Macron, "Rusya'ya ateşkes dayatmak için güçlü tedbirlere ihtiyaç var. Fransa, ortaklarıyla birlikte bu amaç doğrultusunda yorulmadan çalışıyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise saldırıyı "barbarca" olarak tanımlayarak, "Rusya, uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek saldırgan taraftı ve saldırgan taraf olmaya da devam ediyor" açıklamasını yaptı. Ateşkes için ciddi önlemler uygulanması gerektiğini kaydeden Leyen, "Avrupa, akan kan durana ve Ukrayna'nın şartlarına uygun adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar ortaklarına ulaşmaya ve Rusya üzerindeki güçlü baskısını sürdürmeye devam edecektir" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Rusya'nın Sumy'de sivillere yönelik korkunç saldırıları karşısında dehşete düştüğünü söyledi. - KİEV

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zelenskiy'den Trump'a Ukrayna Daveti - Son Dakika

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