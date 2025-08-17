Zelenskiy'nin ABD Ziyareti İçin Leyen Eşlik Edecek - Son Dakika
17.08.2025 13:43
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Zelenskiy ile ABD ziyareti için yarın Beyaz Saray'da olacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamasında, " (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin isteği doğrultusunda, yarın ABD'de ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerle gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın gerçekleştireceği ABD ziyaretine eşlik edeceğini açıkladı. Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra Zelenskiy'i Brüksel'de ağırlayacağım. Birlikte Gönüllüler Koalisyonunun görüntülü konferansına katılacağız. Ukrayna Devlet Başkanı'nın isteği doğrultusunda yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağım" ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderler toplu görüşme gerçekleştirecek

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı destekleyen 30'dan fazla Avrupa ülkesinden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, ilerleyen saatlerde görüntülü görüşme gerçekleştirecek. Koalisyon, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdiği toplantı öncesinde de bir araya gelmiş, savaşta sağlanacak ateşkes ve Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin başlıklara değinmişti.

Zelenskiy, ABD'ye gidecek

Trump-Putin görüşmesi sonrasında ABD Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Zelenskiy, görüşme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın gerçekleştireceği ABD ziyaretine değinerek, "Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington'da Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için minnettarım. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda ABD tarafının verdiği olumlu sinyalleri de ele aldık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" demişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

